Castiglion Fiorentino, opposizione solleva dubbi di incompatibilità per vice sindaco e presidente Serristori

Atmosfera infuocata nell’aula del consiglio comunale. A fare alzare la temperatura lo sconto tra il sindaco Mario Agnelli, Libera Castiglioni e il gruppo di opposizione Città al Centro. Il capogruppo Rossano Gallorini ha letto due interrogazioni al sindaco riguardo alla presunta ineleggibilità o incompatibilità di due esponenti della Amministrazione Comunale: il Vice Sindaco Devis Milighetti ed il Presidente dell'Ente Serristori, Alessandro Concettoni, nominato dal Sindaco Agnelli. Secondo Città al Centro, Concettoni non potrebbe ricoprire la carica che riveste dal 2014 in quanto la ditta INGE Informatica srl, della quale è proprietario e Vice Presidente, è fornitore del Comune, al quale fornisce materiale e supporto informatico. Città al Centro muove lo stesso rilievo sul Vice Sindaco Devis Milighetti, proprietario al 49% della ditta Tre M snc, che avrebbe avuto dal Comune l'incarico per il pagamento delle tasse di proprietà dei mezzi comunali. Trattandosi di due interrogazioni scritte, il Sindaco Agnelli ha replicato che sarà data risposta scritta alle richieste.

Al capogruppo Gallorini, che ha informato la Giunta di aver inviato le due interrogazioni anche al Prefetto, alla Corte dei Conti e all'ANAC (autorità nazionale anticorruzione), il sindaco Mario Agnelli ha replicato dicendo che l'informazione appare ipocrita e tardiva, tanto che il Comune ha già risposto alle domande di chiarimento rivolte dagli enti preposti, ed ha accostato l'opposizione di Città al Centro a quella portata avanti dalla sinistra a livello nazionale, tesa a delegittimare gli avversari che sono stati eletti dal popolo.

Ha ironizzato dicendo che anche il capogruppo di Libera Castiglioni, Luca Fabianell, amministratore delegato dell'omonimo pastificio, che ha spesso fatto dono di pasta per le attività assistenziali del Comune, forse è ineleggibile.

Lo scontro è stato duro anche sulla vicenda dei “libri in discarica”, denunciata tempo addietro da Città al Centro, di cui abbiamo parlato su queste colonne, ripresa poi anche sulla stampa nazionale. Il Sindaco Agnelli ne ha parlato chiedendo di nuovo come abbiano avuto quei libri i consiglieri di opposizione, accusandoli di essere omertosi e di causare danni di immagine al paese e di non essere capaci di fare una opposizione costruttiva e apprezzata dalla gente che li ha eletti. Al primo cittadino, Gallorini e i suoi hanno risposto che il loro compito, affidato dagli elettori e dall'ordinamento, è quello di controllare l'operato della Giunta e di essere propositivi, quando la maggioranza lo permette. Toni più concilianti quelli emersi nel confronto tra il Sindaco, il Vice Milighetti e l'Assessore Franceschini e Luca Casagni, che guida il gruppo di opposizione Castiglioni nel Cuore.

Casagni ha riconosciuto al Sindaco di aver ben rivestito il suo ruolo di capo dei castiglionesi nel corso della pandemia, ha apprezzato il protocollo firmato dal Comune con la Galleria degli Uffizi, ha espresso qualche preoccupazione su altri eventi, specie nel campo del turismo e nel settore agricolo, come l'incertezza sul futuro dell'area ex SADAM e l'avvio di un tipo di olivicoltura non in linea con la nostra tradizione. Unanimità ritrovata, invece, sulla proposta della Giunta di girare 320 mila euro dei fondi di riserva del Bilancio per scongiurare un aumento esagerato della TARI, a causa dei recenti provvedimenti di SEI Toscana: “Sono davvero lieto che le opposizioni abbiano votato a favore insieme alla maggioranza – ci dice il Sindaco Agnelli – segno che hanno, come noi, compreso le difficoltà della gente in questo periodo. Credo che siano queste le scelte che contano davvero e che questo sia stato il provvedimento più importante del consiglio di oggi”.

