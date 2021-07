Arezzo, quattro rotatorie, scuole, giardini: scopriamo le opere per 11 milioni inserite nel piano triennale

Alessandro Bindi 02 luglio 2021 a

Variazione del piano triennale delle opere pubbliche da 11 milioni. Ecco la strategia della giunta Ghinelli bis che sta prendendo forma. Nuova scuola Cesalpino, giardini del Porcinai, Casa della Salute e Punto Prelievi al Baldaccio insieme a quattro rotonde strategiche oltre a varie opere a vantaggio della sicurezza stradale e dell'abbattimento del rischio idrogeologico a Castelsecco. L'assessore Alessandro Casi sta progettando l'idea di città del futuro personalizzando e rendendo adesso definitivo il piano 2021/2023. I desiderata dell'amministrazione salgono così a 69 milioni di euro. Nel concreto adesso spunta la nuova scuola Cesalpino in via Porta Buia che sarà abbattuta e ricostruita. Un maxi intervento da 6 milioni e mezzo di euro che sarà realizzato per dare risposte in termini di aule e spazi scolastici. L'edificio sorgerà su quattro piani, dove è sempre stato per una dimensione di 3558 mq destinati a ospitare 570 studenti. Ventuno le aule alle quali si aggiungerà l'auditorium, gli spazi per la segreteria e le riunioni per gli insegnanti, le aule polivalenti tra cui quella musicale, quella informatica e quella di scienze. “Ritengo” commenta l'assessore Alessandro Casi “che sia importante mantenere la scuola nel centro storico per dare un servizio ai cittadini. L'intervento è previsto per il 2022”. Nel frattempo Casi lavorerà anche per dare gambe al progetto destinato a riqualificare la centralissima area dei giardini del Porcinai per i quali sono stati inseriti 900mila euro per ridare un nuovo look all'area che va dalla zona Eden fino a piazza della Repubblica. “Dobbiamo partire dalla progettazione” confessa Casi che ha già in mente l'idea dei nuovi giardini. Un progetto che però intende condividere con i cittadini. Già dalla prossima settimana, incontrerà ai Bastioni una delegazione del quartiere di Porta Santo Spirito per raccogliere eventuali esigenze in modo da non lasciare niente al caso. “Intendo ascoltare chi vive l'area in modo da raccogliere progettualità. Ritengo che sia un modo costruttivo per dare alla luce un progetto che possa essere calato nella realtà”. L'idea è quella di far entrare il Corso Italia tra i due Bastioni senza prevedere, pur mantenendo la circolazione delle auto, la striscia di asfalto che adesso separa Corso Italia a Piazzetta Edo Gori. C'è ancora tempo quindi per definire i nuovi giardini ma di sicuro non verranno stravolti con tagli importanti agli alberi come annunciato dal precedente assessore Gianfrancesco Gamurrini. Il Comune ha quindi raccolto la linea dei Comitati scesi in piazza a difesa dei lecci. Dal centro alle periferie gli interventi previsti riguarderanno ben quattro rotatorie per 2 milioni e mezzo di euro. “Entro fine anno partiranno i lavori per realizzare la rotatoria all'intersezione di viale Mecenate di fronte a Santa Maria delle Grazie. Un lavoro da 430mila euro per il quale manca solo il via libera della Soprintendenza. Nel 2022 già in programma la realizzazione della rotatoria di via Chiarini per un milione e 130mila euro all'incrocio con via Molinbianco che porta ad Agazzi con la previsione anche di un tratto di pista ciclabile”. Un intervento atteso dagli automobilisti e utile a mettere in sicurezza un tratto di strada dove gli incidenti sono all'ordine del giorno. “Nel 2023 sarà invece la volta della rotatoria di San Leo all'altezza dell'incrocio con via Molinara. La voce di spesa in questo caso è di 500mila euro”. C'è poi la novità di una rotonda in città, in via Signorelli per eliminare l'incrocio con via dell'Acropoli all'altezza del ponte alla Parata, dal costo di 450mila euro.

Ad arricchire la variazione anche la riqualificazione del Baldaccio con la Casa della Salute (300mila euro) e il Punto Prelievi (500mila euro) da fare in due stralci. Rifinanziato anche il riassetto idraulico di Castelsecco per ridurre il rischio idrogeologico a seguito degli allagamenti verificatisi negli anni passati. Casi ricorda anche la messa in sicurezza per 475mila euro del Ponte della Chiassa Superiore, il braccetto di collegamento tra via Buonconte da Montefeltro e il parcheggio scambiatore di via Tarlati per un milione e 180mila euro e infine precisa che “la variazione ha visto aumentare di 180mila euro anche la voce da destinare al rifacimento di asfalti a vantaggio della sicurezza stradale”.

