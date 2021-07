Arezzo, incendio in tribunale nella stanza di un giudice: intervento provvidenziale di collega e guardia giurata

02 luglio 2021 a

a

a

Giudice e vigile giurato in prima linea anche contro il fuoco. Infatti ieri mattina hanno risolto un incendio in tribunale dando l’allarme e consentendo ai vigili del fuoco di intervenire tempestivamente. E’ successo intorno alle 7 quando il giudice Michele Nisticò entrando al lavoro all’ex Garbasso ha sentito una gran puzza di bruciato provenire dal secondo piano, dove si trovano tutti gli uffici dei magistrati del penale. A quel punto ha chiamato Antonio Nocentini, del corpo dei vigili giurati del tribunale, che era anche lui già arrivato e sono andati a controllare individuando l’ufficio da cui usciva il fumo, ovvero quello del giudice Giorgio Margheri.

Prese le chiavi sono entrati e hanno trovato tanto fumo e plastica bruciata. Hanno aperto la finestra e quindi chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati subito e hanno spento l’incendio.

Sembra che a provocare le fiamme sia stato un corto circuito del condizionatore, che ha sprigionato la scintilla e fatto sì che prendesse fuoco l’apparecchio.

Tutto è stato messo in sicurezza e la situazione è tornata alla normalità

Il tempestivo intervento del magistrato e del vigile giurato ha permesso di evitare danni più consistenti alla struttura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.