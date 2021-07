Arezzo, morto in scooter a 18 anni contro lampione. I familiari al gip: "Palo troppo vicino alla strada, non archiviare il caso"

Luca Serafini 03 luglio 2021 a

a

a

“Non archiviate il caso della morte di Matteo”. Tre anni dopo lo schianto sul lampione maledetto si torna a parlare dell’incidente di Foiano in viale dell’Indipendenza. Una sera d’estate, uno scooter che va, un palo della pubblica illuminazione a raso della carreggiata; dove Matteo Barboni va a sbattere e dove si spezza a 18 anni la sua breve vita. Era il 29 luglio 2018 e la dinamica della tragedia con i suoi interrogativi è ancora in bilico tra fatalità e responsabilità di terzi. Sarà il giudice Giulia Soldini a decidere se chiudere definitivamente la storia come chiede la procura o se disporre ulteriori indagini come chiede la famiglia del ragazzo con gli avvocati dello studio legale Renzetti di Arezzo. Tutto ruota sulla posizione di quel lampione, se è normale che fosse in quella posizione a contatto con la carreggiata o se invece doveva essere più in là. O se non doveva esserci proprio. Una questione tecnica controversa. Quella sera Matteo era in sella al suo Phantom che nel percorrere il viale gli sfuggì al controllo. Volato via finì contro il palo. Le lesioni riportate nell’impatto furono irreversibili e per lui, che gli amici chiamavano affettuosamente Tiego, non ci fu nulla da fare. Nessun altro veicolo era coinvolto, il fascicolo aperto come da rito dopo i rilievi di legge non evidenziò secondo la procura alcuna ipotesi di responsabilità. Ma la presenza ravvicinata del palo di ferro fu motivo di dubbio per i familiari di Matteo. Così, di fronte ad una prima richiesta di archiviazione, gli avvocati dello studio Renzetti si opposero e ottennero dal gip che il sostituto procuratore Elisabetta Iannelli svolgesse degli approfondimenti. In particolare dovevano essere chieste precisazioni al Comune di Foiano della Chiana sulla riqualificazione di quel tratto di strada. La risposta pervenuta dal municipio foianese alla procura non ha spostato il quadro accusatorio: zero elementi, sostiene il pm, per indagare per omicidio colposo qualcuno sul posizionamento del lampione. Secondo i legali della famiglia di Matteo invece il palo (tuttora esistente) non sarebbe conforme alle normative europee: troppo vicino al bordo della carreggiata. Per la precisione, il palo sarebbe a 52 centimetri dalla linea di demarcazione, ma dato che non esiste marciapiede, secondo gli avvocati vale la disposizione che impone una distanza maggiore - 140 centimetri - altrimenti il lampione è un ostacolo pericoloso per la circolazione. Il dubbio è che se il supporto verticale fosse stato in posizione diversa (o non ci fosse stato, perché i 140 cm non ci sono) forse Tiego avrebbe solo strusciato sul muro e le conseguenze agli organi vitali sarebbero state minori rispetto a quelle prodotte nel violento impatto sul palo. Ieri il giudice ha preso atto del supplemento di indagine della procura e dell’istanza della famiglia. La decisione entro novanta giorni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.