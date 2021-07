Arezzo, troppe restrizioni: Music for Helenia salta. Il fratello deve rimandare il raduno dei dj

03 luglio 2021 a

Troppe restrizioni, l'evento in ricordo di Helenia Rapini con un gruppo di dj radunati a Castiglion Fiorentino il 24 luglio non si farà. Lo ha annunciato il fratello Gianni, disc jockey, che aveva organizzato l'evento per il 24 luglio giorno del 31° compleanno di Helenia. La ragazza perse la vita in uno scontro frontale a Ristradella nel novembre 2019.

"A malincuore causa forza maggiore (restrizioni varie dovute al Covid) la serata del 24 luglio 'Music for Helenia' che avrebbe dovuto svolgersi a Castiglion Fiorentino è stata rinviata a data da destinarsi". Questo l'annuncio sui social di Gianni Rapini che ha così fermato la macchina organizzativa.

Numerosi dj avevano dato l'adesione per la serata da tenersi fuori da Porta Fiorentina ma il perdurare dello stato di emergenza fino a tutto luglio, la disposizioni che limitano gli eventi e vietano gli assembramenti, hanno indotto Rapini a cancellare la data del 24 con l'impegno e la forte volontà di svolgere l'evento tributo non appena sarà possibile.

Helenia morì in un incidente che dopo l'estate sarà al centro di un controverso procedimento giudiziario: il conducente dell'auto che invase la sua corsia e le finì contro, è risultato affetto da Oas, un disturbo che causa colpi di sonno patologici e la difesa dell'uomo chiede l'archiviazione del caso perché incapace di intendere e di volere al momento del fatto.

Helenia Rapini amava molto gli animali, prestava la sua opera al canile di Arezzo dove un ambiente è stato intitolato a lei.

