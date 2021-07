Arezzo, dopo 42 anni chiude storico negozio del centro

Francesca Muzzi 03 luglio 2021 a

I manifesti amaranto abbracciano l’ingresso del negozio Bersò, in Corso Italia 106. Dopo 42 anni, uno degli esercizi commerciali più storici di Arezzo, abbassa le saracinesche. Stavolta non c’entra la crisi, non c’entra il Covid, ma la decisione è stata presa dalla titolare Luana Giannini. “Penso che dopo 59 anni di lavoro - dice - mi merito un po’ di riposo”. La signora Luana, dal suo privilegiato punto di osservazione nella strada centrale di Arezzo, ha visto cambiare la città, evolversi. Tanti aretini di tutte le età sono passati dentro Bersò. Per un regalo, uno sfizio, una cerimonia, tutti sono entrati in quel negozio che sembrava una favola con tanti oggetti unici e bellissimi. Prezzi per tutte le tasche e la cortesia della signora Luana che adesso non vede l’ora di cominciare una nuova vita. Certo, il negozio le mancherà, come mancherà a tutti gli aretini. Per questo la titolare ha cominciato a ringraziare la città e se potesse farlo anche a ringraziare uno per uno “perché senza di loro, io non sarei stata qua per 42 anni”. Fuori, sui manifesti amaranto c’è scritto: “Colgo l’occasione per esprimere riconoscenza ed affetto per la vostra collaborazione indispensabile e unica nel suo genere. Rinnovo saluti e ringraziamento da parte mia e dei miei collaboratori e vi auguro un futuro ricco di opportunità”. L’ultimo giorno sarà il 25 luglio.

