Mattina difficile in A1: scontro tra camion e maxi tamponamento. Trasfusione di sangue sul posto per un ferito

Mattina difficile in A1 per due incidenti stradali che hanno interessato il tratto dell'Autostrada del Sole tra Arezzo e Monte San Savino. Nel primo incidente, avvenuto dopo le 5, in direzione sud, un uomo di 47 anni residente a Roma è stato estratto dalle lamiere di un camion che si è scontrato con un altro mezzo pesante. L'autotrasportatore è stato stabilizzato dalle equipe dell'elisoccorso Pegaso 2 decollato da Grosseto e dell'automedica giunta da Arezzo.

Oltre alla gestione avanzata delle vie aeree, complessa per i traumi che il paziente presentava, gli è stato applicato dai sanitari del 118 il protocollo Blob (Blood On Board) che consente la trasfusione urgentissima di sangue zero negativo. Quest'azione ha permesso una stabilizzazione delle condizioni del paziente durante il volo a Careggi.

Il protocollo sviluppato dalle basi di Grosseto e di Bologna e attuato dall' ottobre 2020, al momento è applicato anche da altre basi italiane (tra queste Bergamo) e consente la precoce somministrazione di emoderivati sulla scena, in modo da gestire al meglio lo shock emorragico. Al momento sono circa 30 i pazienti trattati in Italia per questo protocollo, di cui 8 dalla base di Grosseto.

Nell'incidente tra mezzi pesanti, che ha bloccato la circolazione, è rimasto ferito anche un altro uomo trasportato in codice rosso ad Arezzo.

Successivamente, poco prima delle 9.30, all'altezza del Km 370 in direzione nord nel territorio del Comune di Monte San Savino si è verificato un tamponamento: 5 i mezzi coinvolti. Due le persone ferite. Una era in condizioni tali che ha rifiutato l'intervento dei sanitari mentre una donna di 37 anni è stata trasportata, in codice rosso e con l'ambulanza infermierizzata di Monte San Savino al pronto soccorso di Arezzo

