Caso Coingas, Estra e Multiservizi: arriva il primo giudizio per il sindaco Ghinelli e gli altri. Lo scenario

Caso Coingas, Estra e Multiservizi: vigilia densa di interrogativi. Arriva domani un primo giudizio per il sindaco Ghinelli e per gli altri imputati. Il gup Claudio Lara chiuderà l’udienza preliminare con risposte di peso: il rinvio a giudizio del primo cittadino oppure no e i verdetti per due dei tredici imputati. Subito sentenza, infatti, per Sergio Staderini, ex amministratore di Coingas coinvolto nei tre filoni che toccano anche il sindaco, e per l’avvocato fiorentino Jacopo Bigiarini, la cui posizione è marginale, relativa ad una consulenza macchiata come le altre, per la procura, dal peculato, ovvero malversazione di denari pubblici. Staderini e Bigiarini hanno chiesto infatti il rito abbreviato. E saranno verdetti importanti perché le decisioni del gup costituiranno un primo giudicato con conseguenze a cascata sulle altre posizioni. Dovrà esprimersi, il giudice, sulla natura delle società Coingas ed Estra, se di diritto pubblico e quindi assoggettate a certe regole nell’usare le risorse, o se invece svincolate e libere di procedere come privati. Una distinzione non da poco sulla quale le difese hanno piazzato mine per far saltare le accuse. Il gup dovrà poi stabilire se le consulenze assegnate da Coingas allo studio legale Olivetti Rason, all’avvocato Jacopo Bigiarini e al commercialista Marco Cocci, furono delle specie di costosi regali a spese dei comuni aretini per servizi inutili e strapagati, o se fu tutto regolare come ritengono le difese. E il gup, relativamente a Staderini, dirà se ci fu abuso d’ufficio quando Francesco Macrì, all’epoca consigliere comunale di Fratelli d’Italia, venne nominato in Estra per diventarne presidente. Infine, il giudice deve qualificare l’accordo tra il consigliere comunale Roberto Bardelli e Luca Amendola, che divenne presidente di Arezzo Multiservizi: se fu vera corruzione o un do ut des di favori personali penalmente irrilevante. Sergio Staderini da parte sua ha offerto collaborazione a Digos e procura, con rivelazioni aggiuntive rispetto ai già succulenti audio trovati nel suo pc: registrazioni di incontri politici con frasi captate a sindaco e altri. Una strategia difensiva quella di Staderini tendente a smarcarsi, dopo la rottura col presunto “sistema Arezzo”, ad ottenere il maggior numero di sconti per ottenere in caso di condanna la condizionale. Le richieste del procuratore sono state di due anni di reclusione per Sraderini e un anno e due mesi per Bigiarini.

Come evidente, il verdetto per Staderini è annodato a doppio filo al destino degli altri undici imputati sui tre filoni che domani sapranno se, quando e per che cosa dovranno comparire davanti al tribunale di in composizione collegiale. Una eventualità che il sindaco Ghinelli e i suoi alleati di governo avevano messo in conto come possibile già al momento del patto elettorale stretto per la ricandidatura. Beninteso, il rinvio a giudizio, qualora vi fosse, non significa colpevolezza ed è solo l’esigenza di sviscerare in un dibattimento questioni penalmente rilevanti da chiarire. E’ comunque una bella rogna per un amministratore.

Ricapitolando, i versanti decisionali del gup Lara sono tre. In primo luogo le consulenze da mezzo milione circa di euro. Qui il sindaco Ghinelli è coinvolto per favoreggiamento: si sarebbe adoperato, secondo la procura, per far andare avanti il flusso di incarichi “d’oro” nonostante il parere negativo dei revisori di Coingas che avevano sollevato forti perplessità su soldi spesi male e a senso unico. E’ incastonata in questo filone la famosa telefonata tra il sindaco e l’assessore Alberto Merelli, nella quale il primo cittadino lo sprona affinché l’ostacolo posto dai revisori venga rimosso. "Fate questo incontro", "devi essere molto chiaro e diretto" e riferendosi alla resistenze del presidente del collegio sindacali, "se questa persona non intende fare questa cosa e dal momento che ce lo abbiamo messo noi, si dice schiodati ci si mette un altro". "Non è accettabile che uno messo lì da noi non ci stia a sentire". Ghinelli, sempre secondo la procura, si sarebbe poi dato da fare nella fase in cui l’avvocato del Comune, Stefano Pasquini, elaborò un parere favorevole alle consulenze. Sintomatica la frase sugli “asini che volano” da rappresentare al meglio.

Da parte sua il sindaco ha ribattuto alle accuse, in consiglio comunale, affermando che suo interesse esclusivo era che Coingas non si inceppasse, altrimenti sarebbe stato un danno per Arezzo perdere i ricchi dividendi di Estra (partecipata da Coingas). Agganciati al filone, con ruoli diversi, sono l’assessore Alberto Merelli, l’attuale amministratore di Coingas, Franco Scortecci, Mara Cacioli contabile, l’avvocato Stefano Pasquini, i professionisti destinatari degli incarichi Pier Ettore Olivetti Rason e Marco Cocci. E Francesco Macrì, inserito con l’accusa di peculato dopo le taglienti affermazioni di Staderini che lo indica come ispiratore del flusso di consulenze a Olivetti Rason.

C’è poi il filone della nomina di Amendola in Multiservizi e la promessa di un aiuto economico al consigliere Bardelli in cambio di assenso, con il sindaco tirato in ballo per le frasi: "...mi hanno sempre detto nominalo, perché risolve i problemi al Breda, gli vuoi bene al Breda? Sì, allora nominalo." Qui c’è anche tra gli indagati Lorenzo Roggi presidente di Arezzo Casa. Ghinelli, che mosse pure i parlamentari Mugnai e D’Ettore (allora di Forza Italia) per il rispetto del patto con Bardelli-Breda, su questa vicenda ha replicato che come un buon padre di famiglia un aiuto a chi è in difficoltà è uso darlo, nel rispetto della legge. Secondo le difese l’accordo tra i due fu privato e la nomina politica.

Infine il filone Estra dove il sindaco con i suoi collaboratori avrebbe forzato la mano, con abuso, per far ascendere Macrì nella multiutility. Questione tecnica, con pareri opposti di esperti del ramo. Per la procura la nomina di Macrì fu irregolare. Va però detto che ottenne il gradimento anche dei soci di Consiag e Intesa. Su tutta la questione Coingas, vigilano i comuni soci, molti dei quali sono parte civile. Arezzo no. Per chiudere, al di là dei singoli destini giudiziari, le ripercussioni per chi amministra la cosa pubblica, come il sindaco, in caso di condanna anche solo in primo grado sarebbero la sospensione dal ruolo. Ma solo se viene riconosciuto colpevole di abuso d’ufficio, anche con due giorni di condanna, o se è condannato a due anni per favoreggiamento.

Domani intanto le prime risposte su sentenze degli abbreviati e rinvio a giudizio. Con una data da segnare nel calendario.

