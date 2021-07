Vandali alla polisportiva di Montemignaio, spaccate sedie e tavoli. Cartello misterioso: "La gioventù è morta"

Francesca Muzzi 05 luglio 2021 a

Tavoli e sedie spaccate e un cartello che recita: “E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari ‘La gioventù’ ne danno il triste annuncio i ragazzi tutti”. Questa la scena che si sono trovati davanti i dirigenti della Polisportiva Montemignaio ieri mattina. Arrabbiato il sindaco Roberto Pertichini che ha dichiarato “andrò a fondo sulla questione”. Ciò che ha impressionato di più è stato il cartello listato a lutto che prosegue con queste parole: “Al contrario ne saranno felici tutti coloro che pensano che Montemignaio sia diventata una casa di riposo e coloro che senza sapere minimamente cosa sia successo accusano sempre e solo i ragazzi in quanto tali. Non fiori, ma opere di bene”. La Polisportiva, amareggiata nel leggere e vedere questa scena, sul suo profilo facebook ha così commentato: “Non ci sarebbe bisogno di aggiungere nient'altro ma preferiamo ribadirlo ancora: la Polisportiva è da sempre e convintamente attenta ai bisogni dei giovani mettendo a disposizione gratuitamente e per l’intera giornata i propri impianti e le proprie strutture. Al contrario, purtroppo, ancora non siamo riusciti a realizzare strutture dedicate alle persone più anziane. Chiediamo solo a quei pochi ragazzi che ‘danno il triste annuncio’ di avere rispetto per l'ambiente e la comunità che frequentano; di avere rispetto per i volontari che dedicano parte del proprio tempo libero a tenere viva questa società, vero cuore pulsante del paese; ad avere rispetto per i beni e le strutture acquistati con tanto sacrificio e grazie alla generosità del paese. Evidentemente, però, chi compie questi gesti non ha rispetto neppure per sé stesso.

Il sentimento di vergogna per un gesto così offensivo dovrebbe indurvi adesso a chiedere scusa alla Società, alla comunità di cui fate parte e sopratutto a voi stessi”. Arrabbiato e deluso anche il sindaco di Montemignaio, Roberto Pertichini: “Sono dispiaciuto per quanto accaduto in un paese di così poche anime dove regna soprattutto la serenità e la convivialità tra le persone. Non trovo un motivo che possa giustificare questo comportamento”. “Mi dispiace - prosegue il primo cittadino - per i volontari della polisportiva che da sempre si dedicano a fare sì che lo sport e il sociale siano quanto di meglio possa offrire la nostra comunità. Questi episodi stanno a significare che ancora ci sono individui - giovani o vecchi non ha importanza - che non hanno capito cosa significhi la cosa pubblica, ma soprattutto quanto sia faticoso mantenere tutto questo. Mi auguro che possiamo risalire agli autori di questi atti vandalici”.

Il sindaco Pertichini già da ieri, sentendo anche i volontari della polisportiva Montemignaio farà il possibile per individuare chi ha ridotto tavoli e sedie in questo modo. “Sono fatti che non hanno nessuna giustificazione”, conclude il primo cittadino.

