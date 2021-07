Arezzo, è arrivata la variante Delta: tre casi

05 luglio 2021 a

E' arrivata la variante Delta anche in provincia di Arezzo. La Asl Sud Est comunica tre casi. In totale sono sei. Oltre ai tre di Arezzo anche due a Siena uno a Grosseto. E tutto questo quando la nostra provincia negli ultimi giorni aveva registrato il numero minimo di contagio. Domenica 4 luglio, appena due a Castelfranco Piandiscò. I tre casi di variante Delta, per ora non risultano ricoverati e si tratterebbe di persone che non avevano ricevuto il vaccino. "Purtroppo la pandemia non è finita, i numeri ci segnalano anche in altre parti del mondo che nonostante una vaccinazione significativa il contagio può esserci a causa di queste varianti, soprattutto la variante Delta. Questo deve spingerci a correre con la vaccinazione e a mantenere quell’atteggiamento di prudenza, attenzione e gradualità che ritengo indispensabile". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine di una visita di Merate. Per il ministro è necessaria ancora «grande prudenza, perchè questa battaglia non è ancora vinta. Con l’insidia delle varianti - ha aggiunto - dobbiamo fare i conti".

