Arezzo, crac Cantarelli: sfilata di testimoni al processo per bancarotta. Commissario, curatori e manager

Luca Serafini 06 luglio 2021

Chissà se un giorno sapremo come mai lo Stato, le istituzioni aretine, il sindacato, ognuno per la sua parte, non riuscirono a salvare l’azienda Cantarelli, fiore all’occhiello della moda made in Italy. Un’impresa di famiglia colata a picco con il fallimento, dopo una gloriosa storia durata mezzo secolo con centinaia di maestranze per lo più donne. Poi la crisi irreversibile. Ieri intanto si è aperto il processo ad Alessandro Cantarelli, accusato di bancarotta fraudolenta. Il pm Angela Masiello ipotizza una distrazione di risorse per due milioni di euro (2.065.552), soldi che Cantarelli avrebbe ricevuto nell’arco di dieci anni a titolo di “compenso amministratore” ma che la procura qualifica come “ingiusto profitto” ai danni dei creditori. Nell'udienza di ieri davanti al tribunale, il processo è stato incardinato e definita la lista dei testimoni da sentire. Prossima udienza il 13 marzo 2022. In aula oltre a giudici e pm, c’era l’avvocato dello studio Amodio di Milano, parte civile per la curatela fallimentare che ha gestito la liquidazione del marchio, dello stabilimento di Terontola e del magazzino. E c’era l’avvocato Niki Rappuoli, difensore di Alessandro Cantarelli, l’imprenditore che tentò in tutte le maniere di scongiurare il tramonto dell’azienda fondata dal padre Mauro Raniero (ex Farus, poi Confar) ma non vi riuscì. A vuoto gli approcci con possibili partner, non affidabili, nessun aiuto dal sistema produttivo aretino, sbarramento del tribunale quando nel 2015 c’era da dare l’ok ad un coraggioso concordato insieme allo stilista Emiliano Rinaldi. La gestione del commissario straordinario Leonardo Romagnoli, per conto dello Stato, tenne in vita lo stabilimento per due anni con un filo di gas, partecipando pure a Pitti, ma stringi stringi la svolta non ci fu e il debito si ingrossò. Quindi la dichiarazione di fallimento e la nomina dei curatori Salvatore Sanzo e Lucia Stefani. Attività valsa a recuperare denari per i creditori ma non per la ripartenza produttiva. Ad aggiudicarsi marchio, stabilimento, macchine magazzino, i coniugi bulgari Martin e Irina Yordanov (Richmart) che hanno abbandonato la fabbrica e messo in cassa integrazione i tre dipendenti assunti tra i 250 persi. Nel processo, tra i 19 testimoni indicati da difesa e accusa, ci sono tra gli altri il commissario Romagnoli, i curatori Sanzo e Stefani, i sindaci revisori, manager interni e delle società con le quali c’erano rapporti. ]I due milioni della presunta distrazione si riferiscono agli ultimi dieci anni della ditta, da settembre 2008 al 16 maggio 2018, data del fallimento. Compensi, dice il pm, erogati “in stato di conclamato dissesto” sforando quanto previsto nelle delibere assembleari. Cantarelli, che pur di invertire la rotta impegnò anche la villa di San Cornelio, ha espresso “serenità, piena fiducia nella magistratura e la consapevolezza di aver agito correttamente”. Con una relazione del commercialista Giovanni Grazzini la difesa offrirà elementi per controbattere la tesi della bancarotta. E in ogni caso [TESTO]l’imprenditore era stato estromesso dall'azienda con l'avvento del Commissario nel novembre 2015.

