Arezzo, il giorno di Coingas, Estra e Multiservizi: giudice decide su processo, prime sentenze e nodo risarcimenti

Udienza alle 11 e decisioni del gup forse già alle 12. Sarà comunque un mezzogiorno di fuoco tra attesa e verdetti sulla vicenda Coingas, Estra e Multiservizi. In tredici sotto accusa, tra i quali il sindaco Alessandro Ghinelli e il presidente di Estra, Francesco Macrì. Il castello delle accuse, tutto o quasi, in teoria potrebbe venire giù come sabbia in spiaggia se il giudice Claudio Lara dovesse qualificare l’ex società del metano e la multiutility non di natura pubblica ma privata. Cadrebbero così i reati contro la pubblica amministrazione cuore della maxi indagine della Digos. Vorrebbe dire che la procura guidata da Roberto Rossi ha preso un abbaglio grosso così. Possibile? Tra gli osservatori di cose giudiziarie prevale la convinzione che “questo processo s’ha da fare”. Nel senso - fatta salva la presunzione di innocenza fino alla fine - serve un dibattimento per fare luce su passaggi, opachi, carte e intercettazioni che alimentano dubbi. Quello di oggi al termine dell’udienza preliminare è un primo vaglio e sarà interessante capire dal setaccio del gup quali accuse andranno avanti e quali no. Al sindaco Ghinelli, ad esempio, sono contestati due favoreggiamenti e un abuso d’ufficio. I favoreggiamenti sono, uno in relazione alle consulenze “d’oro” affidate da Coingas per mezzo milione a professionisti: ma va visto se davvero furono malversazioni; l’altro favoreggiamento è ipotizzato per l’accordo tra il consigliere comunale Roberto Bardelli e Luca Amendola, anche qui da vedere se fu davvero corruzione. Le intercettazioni della Digos e gli audio fatti di nascosto da Sergio Staderini, ex uomo di fiducia del sindaco, non hanno messo in buona luce Ghinelli. Ma lo slang e le modalità comunicative dei politici, si sa, vanno depurate e interpretate. L’altro ostacolo per il primo cittadino si chiama abuso d’ufficio sulla nomina di Francesco Macrì in Estra, avvenuta illo tempore, primo mandato a Palazzo Cavallo di Ghinelli. E’ vero che il criterio adottato, dicono le registrazioni, fu “mettiamo Macrì dove rompe meno i c...i” (non volevano in giunta il forte esponente di FdI), però insomma andò al vertice di Estra, con tutto quello che ne consegue, e secondo la procura non si poteva fare perché cozzava contro la legge sulle nomine di amministratori in società controllate. Pure qui grande diatriba giuridica. Vedremo. Fiero e determinato, difeso dagli avvocati Luca Fanfani e Piero Melani Graverini, Ghinelli proprio ieri ha appreso che il suo gradimento come sindaco è robusto (53,8%) e il caso Coingas non gli fa un baffo. Ciò che può turbarlo non è né la bega di un processo in tribunale né, nella peggiore delle ipotesi, una condanna che pure ritiene di non meritare (vari colleghi sindaci amministrano da condannati) casomai la sospensione dal ruolo. Scatterebbe, però, solo con una pena di due anni per favoreggiamento e anche di un giorno per abuso d’ufficio. Ma, calma, andiamo per gradi. Di certo c’è che il procuratore Roberto Rossi, lo ha comunicato agli avvocati, oggi non farà repliche. Ha già detto tutto. Quindi udienza rapida, subito camera di consiglio. Quando il gup Lara rientrerà in aula, pronuncerà le sentenze per i riti abbreviati di Staderini e dell’avvocato Jacopo Bigiarini. Il pm ha chiesto, rispettivamente, due anni e un anno e due mesi. Poi la decisione sui rinvii a giudizio. In caso di probabilissimo processo, prima udienza forse già a settembre o ottobre, e conclusione nel 2022.

PARTI CIVILI

Quasi tutti i comuni soci di Coingas sono parte civile con gli avvocati Davide Scarabicchi, Riccardo La Ferla e Raffaello Giorgetti. Hanno chiesto al gup cospicui risarcimenti in caso di condanna di Sergio Staderini, ex amministratore di Coingas che affidà consulenze allo studio legale Olivetti Rason (ispirate, dice lui, da Macrì) e al commercialista Marco Cocci. Malversazioni, per il pm. Il Comune di Arezzo non è nel processo, potrà entrare nel dibattimento, si è riservato di agire in sede civile. Ha chiesto una consulenza legale allo studio Lucibello sul da farsi: i contenuti sono secretati. Coingas può avviare un’azione di responsabilità, sempre in caso di condanna. Coinvolti a vario titolo nel caso, anche l’assessore Merelli, l’amministratore Coingas Scortecci, il consigliere Bardelli, il presidente di Arezzo casa Roggi.

