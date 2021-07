Coingas: condannati Staderini e Bigiarini, a novembre processo a sindaco Ghinelli, Macri (Estra) e gli altri ma con novità

06 luglio 2021 a

Vicenda Coingas, condannati l'ex amministratore Sergio Staderini e l'avvocato fiorentino Jacopo Bigiarini, rispettivamente a due anni e un anno e quattro mesi di reclusione. E rinviati a giudizio gli altri undici tra cui il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, e il presidente di Estra, Francesco Macrì. Il processo inizierà il 2 novembre 2021 davanti al tribunale in composizione collegiale. I reati, variamente distribuiti, sono peculato, favoreggiamento e abuso d'ufficio. Caduta la corruzione. Il sindaco è chiamato in causa solo per favoreggiamento e abuso d'ufficio. Data di inizio del processo il 2 novembre

Alle 13 e qualche minuto il gup Claudio Lara ha letto il dispositivo per i due processati con rito abbreviato e la decisione sui rinvii a giudizio chiesti dal procuratore Roberto Rossi sui tre filoni dell'inchiesta: le consulenze d'oro Coingas all'avvocato Olivetti Rason, e al commercialista Cocci, la nomina di Macrì a membro e quindi presidente di Estra, l'accordo tra il consigliere comunale Roberto Bardelli e Luca Amendola poi diventato presidente di Multiservizi

In questo ultimo caso il giudice ha riformulato l'accusa: non fu corruzione ma traffico di influenze, reato quindi più mite, punibile da uno a tre anni in caso di condanna.

Per quanto riguarda le parti civili, i comuni soci di Coingas, dovranno essere definite in sede civile le rivendicazioni verso l'ex amministratore Staderini.

