Caso Martina Rossi, spunta a Perugia ricorso di Albertoni: rischio slittamento in Cassazione ma prescrizione evitabile

Luca Serafini 07 luglio 2021 a

a

a

[/FIRMACITTA-2]Anche il campione di motocross Alessandro Albertoni ha presentato ricorso in Cassazione contro la condanna a tre anni di reclusione per il tentato stupro di Martina Rossi. Le carte difensive, è emerso solo ora, erano state depositate presso la cancelleria del tribunale di Perugia entro il termine previsto - cioè il 12 giugno - ma non erano state trasmesse alla Corte d’Appello di Firenze e quindi alla Cassazione. Parcheggiate per settimane. A scoprirne l’esistenza è stato l’avvocato Luca Fanfani, parte civile con il collega genovese Stefano Savi, per la famiglia della ventenne di Genova che il 3 agosto 2011 morì nella caduta dal sesto piano dell’hotel di Palma di Maiorca. Martina scappava da una violenza sessuale, ha fissato l’ultima sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ha riconosciuto colpevoli, con identica condanna a tre anni, Albertoni e Luca Vanneschi. I due giovani di Castiglion Fibocchi erano in vacanza alle Baleari, e nella loro camera si trovava Martina, che volò di sotto in slip dopo aver graffiato uno di loro. Si sono dichiarati entrambi innocenti. In caso di sentenza definitiva rischiano l’affidamento in prova ai servizi sociali e cospicui risarcimenti. Finora si aveva notizia soltanto del ricorso in Cassazione di Vanneschi (avvocati Stefano e Carlo Buricchi e professor Enrico Marzaduri) con udienza fissata dalla Suprema Corte per il 22 luglio. Sul ricorso di Albertoni c’è invece stato un susseguirsi di silenzi e di indiscrezioni, perfino con l’ipotesi della rinuncia al terzo grado di giudizio. Invece no. A porre fine all’incertezza è stato l’avvocato Luca Fanfani che ha rotto la cortina di fumo, presentando in Corte d’Appello una istanza di irrevocabilità della sentenza per procedere alle azioni risarcitorie. Un accesso, quindi, al sistema giudiziario per verificare se il percorso processuale di Albertoni era effettivamente concluso e poter rivendicare quanto stabilito dalla sentenza anche sulla refusione del danno ai familiari della ragazza. Ma dallo screening su tutte le cancellerie d’Italia è emerso che un ricorso era stato presentato e per la precisione alla cancelleria del tribunale di Perugia. Le nuove carte difensive sono sempre a cura dell’avvocato Tiberio Baroni e ora devono pervenire a Roma, tramite Firenze. Cosa succederà? Ci saranno ritardi? La Corte potrebbe fissare una data successiva al 22 per riunire le due posizioni, Vanneschi o Albertoni, con slittamento dei tempi. Ma anche no. In ogni caso la prescrizione per il tentato stupro di gruppo arriva a ottobre (già decaduta la morte in conseguenza di altro reato) e pertanto dovrebbero esserci i margini di tempo per il verdetto: nella sessione estiva di agosto, riservata a casi particolari, oppure a settembre. Il problema prescrizione, poi, non si pone se i ricorsi venissero ritenuti inammissibili. I legali di parte civile a proposito del ricorso parcheggiato a Perugia parlano di “episodio incredibile”. Da parte sua il babbo di Martina, Bruno Rossi, mentre si avvicina il decimo anniversario della morte della ragazza, esprime amarezza, parla di “attori” e “provocatori”, di “pasticcioni”, di “esempi non buoni”, di scarsa chiarezza. “Papà e mamma di Martina cercano invece di essere almeno chiari nella loro voglia di giustizia e di finire una storia che non sarà mai finita”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.