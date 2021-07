Arezzo, Staderini: "Ho sbagliato e pago, ora tocca agli altri". Il sindaco Ghinelli: "So cosa ho fatto e non fatto, vado avanti". Il Pd: "Dimissioni"

Luca Serafini 07 luglio 2021 a

Condannato ma sereno. Sergio Staderini dopo la sentenza si sente in pace con se stesso e con gli altri.

Staderini, lei ha collaborato, ha denunciato il ‘sistema Arezzo’ ma intanto è il primo ad essere dichiarato colpevole.

“Quando si sbaglia si deve dire che si è sbagliato. E si paga. Nessuno è perfetto. Io sono stato abituato così dai miei genitori. Nella vita si cerca di sbagliare il meno possibile ma capita di fare errori. Io li ho ammessi, per onestà, per rispetto dei cittadini e della città”.

Da collaboratore del sindaco ad assumere una posizione critica, di denuncia. Per non parlare degli audio registrati di nascosto.

“Le cose sono cambiate quando verso di me è iniziato un atteggiamento vessatorio. La delusione di essere usato da quello che ho definito un sistema. Mi sono accorto che non avevo più l’appoggio del sindaco, ero lasciato solo, che certe decisioni erano prese da altri. Mi sono staccato, ho voluto stigmatizzare certe cose”.

Cosa si aspetta dal processo agli altri undici?

“Hanno scelto una linea difensiva diversa. Ma se io ho pagato non vedo perché non non debbano pagare anche loro. A partire dalla vicenda Bigiarini, sulla quale è emerso con evidenza che non ero certo io l’ispiratore e il beneficiario dell’operazione”.

Lei ora è aggredibile sul piano civile per i risarcimenti da parte di Coingas, dei comuni, anche del comune di Arezzo che pure non si è costituito.

“Io vado incontro a ciò che la legge prevede. Cercherò di ottemperare a quello che verrà stabilito”.

Lei ha sempre difeso il flusso di incarichi al commercialista Cocci, mentre quelli a Olivetti Rason li ha definiti imposti.

“E’ così. Con Marco Cocci abbiamo fatto un lavoro straordinario e verrà senz’altro fuori dal dibattimento. Incarichi genuini, autentici: volevo dare uno sviluppo a Coingas ma mi è stato impedito”.

Come si sente ora?

“Più libero. L’onestà non va di moda ma io ci credo. Credo in valori come la famiglia, l’amore, l’amicizia, il rispetto. Ho sbagliato ma l’importante è saperlo riconoscere”.

IL SINDACO, LA VICE, IL PD

“So quello che ho fatto e soprattutto quello che non ho fatto, sono certo che il processo farà chiarezza definitiva sul mio operato e sull’intera vicenda”. Il sindaco Alessandro Ghinelli di fronte alla decisione del giudice rinnova “massima fiducia nella magistratura” e chiede “un rapido svolgimento del processo”. Mentre Lucia Tanti, vice sindaco, afferma: “Tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio, tranne chi ha confessato”. Serenità, quella che diffonde Palazzo Cavallo. Con il primo cittadino sicuro delle sue azioni e anche delle intercettazioni più scomode, come quella in cui parla con l’assessore Merelli e lo incita a far cambiare parere ai revisori di Coingas, contrari a quelle consulenze che puzzavano di sperpero di denaro pubblico. Oppure la pervicace decisione di portare Macrì dal consiglio comunale all’olimpo di Estra, in nome degli accordi politici di maggioranza, anche se in distonia con la legge Severino. Oppure le conversazioni sul caso Breda che rivendicava l’aiuto economico promessogli da Luca Bardelli, designato da Forza Italia per il ruolo di presidente di Multiservizi. Convinto di chiarire tutto, difeso dagli avvocati Luca Fanfani e Piero Melani Graverini, il sindaco Ghinelli non si scompone. Consapevole che la politica riserva di questi passaggi spinosi. E in Italia ci sono illustri colleghi condannati, che governano. Oggi è pure in programma una manifestazione di Anci sui trabocchetti dell’abuso d’ufficio, reato sacrosanto ma con applicazioni ritenute eccessive. “Ci vuole molta prudenza quando si ragiona di abuso di ufficio, c’è il rischio di desertificare l’impegno civico con delle leggi un po’ da sudamerica anni ‘50”, dice Lucia Tanti. “E sono vicina agli amici della Lega che raccolgono firme per abolire la legge Severino”, aggiunge la scudiera del sindaco, che in caso di sospensione dal ruolo di Ghinelli - se condannato in primo grado - subentrerebbe al suo posto. La regolina da ricordare è che lo stop alle funzioni scatta per il primo cittadino solo con una pena di due anni per favoreggiamento o anche per un solo giorno per abuso d’ufficio, i due reati per i quali va a processo dal 2 novembre. Il Pd invece vorrebbe che andasse a casa subito: “Sia chiaro, Ghinelli e gli altri sono innocenti fino a sentenza definitiva. Intanto prendiamo atto della condanna di Staderini e della sua ammissione: ‘ho fatto un errore e per quello ho pagato’” Il Pd aretino aggiunge: “Riteniamo che il Sindaco abbia il dovere morale di dimettersi e crediamo che la vice sindaca e gli altri esponenti del centrodestra debbano prendere atto di quanto è accaduto oggi e la smettano con frasi del tipo ‘il rapporto tra questo Sindaco e Arezzo racconta di una fiducia consolidata’. Arezzo merita di più”. E non è vera, per il Pd, la narrazione che ad Arezzo tutto va bene. “Devo deludere gli amici del Pd” ribatte Ghinelli “la città di Arezzo pur consapevole della mia posizione sulla vicenda Coingas il 5 ottobre 2020 mi ha dato piena fiducia. Intendo onorare fino in fondo questo incarico. Sono combattente, non mi arrendo davanti a nulla. E’ il momento della verità per tutti. Io per primo devo tenere la testa alta e la schiena dritta se voglio che lo facciano i miei concittadini in un momento così difficile. Io vado avanti”.

