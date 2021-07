Arezzo, dal Comune contributi da 250 a 1.500 euro a partite Iva e lavoratori autonomi

Marco Antonucci 11 luglio 2021 a

Un aiuto al mondo delle partite Iva e ai lavoratori atipici più in generale per ripartire dopo il Covid. Un contributo a fondo perduto che andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.500 grazie al quale sarà possibile fare acquisti (dai macchinari a quant’altro) o far fronte a qualche altra esigenza legata alla ripresa della propria attività lavorativa che ha dovuto fare i conti con le ripercussioni economiche provocate dalla pandemia.

Lo stanziamento totale di 250 mila euro rientra tra le misure che il Comune di Arezzo ha messo in campo, quel piano straordinario che va sotto il nome di Arezzo non molla e riparte 2.0. Una serie di interventi il cui obiettivo è quello di aiutare quelle fasce di popolazione che hanno dovuto fare i conti con chiusure e stop di attività, attraverso l’adozione di misure per rimettere in moto l’economia locale e non solo. Una di queste è stata approvata dalla giunta Ghinelli nella sua seduta di martedì scorso ed è proprio quella che riguarda, nello specifico, il mondo dei lavoratori autonomi che potranno ricevere, direttamente sul conto corrente, un contributo che andrà da un minimo di 250 ad un massimo di 1.500 euro. Si dovrà dimostrare il mancato lavoro o che la capacità reddituale legata all’attività svolta è stata ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. Una disponibilità immediata di liquidità che dovrà essere vagliata insieme agli uffici dei servizi sociali. Una volta ricevuto il via libera il contributo arriverà direttamente nel conto corrente.

Se lo vorranno, potranno poi restituirlo all’amministrazione che destinerà la somma ad altre iniziative legate alle misure post Covid. “L’obiettivo” aveva sottolineato il vicesindaco Lucia Tanti illustrando i provvedimenti messi in campo dalla giunta Ghinelli, “è rimettere in moto la città. La nostra risposta ai disagi primari è sempre stata e continuerà ad essere pronta”. In questi giorni, sul sito del Comune di Arezzo, sono stati pubblicati i dettagli di un’altra iniziativa, sempre legata al piano per la ripartenza economica. Buoni acquisto da spendere negli esercizi commerciali di Arezzo saranno consegnati dall’amministrazione alle famiglie in difficoltà economica per l’emergenza Covid. L’importo si aggira intorno ai 150 euro; i buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti, esclusi i generi alimentari, ma non nelle medie o grandi strutture di vendita e non per tabacchi o in sale giochi o scommesse. Il buono acquisto sarà spendibile entro il primo dicembre 2021. Gli operatori economici che sono interessati dovranno registrarsi in una piattaforma digitale attivata dall’amministrazione entro il prossimo 30 novembre.

