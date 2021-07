Arezzo, Giostra del Saracino: rettori chiedono le tribunette in piazza per avere più pubblico

Sara Polvani 12 luglio 2021 a

a

a

Grande felicità dei quartieri per la Giostra confermata seppur con alcune limitazioni. La 140esima edizione della Giostra del Saracino, in programma domenica 5 settembre, infatti si farà. Lo aveva confermato il tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica lo scorso 8 luglio con il prefetto Maddalena De Luca al quale hanno partecipato il sindaco Alessandro Ghinelli, i rettori dei quartieri, il questore Dario Sallustio, il vice maestro di campo Carlo Umberto Salvicchi, il cancelliere della Magistratura della Giostra Leone Provenzal e il personale dell’amministrazione comunale competente in materia safety, security e anticovid. Dopo quasi due ore di confronto è arrivata la fumata bianca.

Arezzo, il 5 settembre il Saracino: tutte le regole. Corteo sì, ma Corso Italia sarà chiuso

“La reazione del quartiere è abbastanza positiva”, commenta il rettore di Porta del Foro, Roberto Felici, “dispiace per il poco pubblico che potrà entrare in Piazza Grande. È l’unico punto su cui c’è dispiacere perché non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. I quartieristi sono contenti che ci sia la Giostra: è un segno di ripartenza. Il 29 luglio c’è un tavolo tecnico per il piano della sicurezza e non so se saremo convocati. L’unica osservazione che abbiamo fatto è che la Giostra non fosse mancante di alcune parti e questa è stata accolta. Ci atteniamo alle misure che vengono prese da chi ha il ruolo di prenderle. Speriamo che le cose migliorino da permettere la partecipazione di un po’ più di pubblico. Per noi come quartiere la Giostra è accettabile”. Nel corso della riunione sono stati presi in esame tutti gli aspetti della manifestazione e le cerimonie ad essa collegate, che saranno mantenute in toto, a partire dall’estrazione delle carriere fino ad arrivare alla sfilata che precede l’ingresso in Piazza Grande dei figuranti il giorno della Giostra ma senza pubblico nel Corso. Come già anticipato a conclusione della Consulta dei Quartieri del 9 giugno, non sarà possibile predisporre posti in piedi per il pubblico in Piazza Grande, non potendo garantire l’adeguato distanziamento sociale. Gli spettatori potranno assistere, distanziati, dalle tribune purché in possesso di green pass o tampone negativo.

Arezzo, mille posti in piazza Grande. Bertini: "Ma i conviventi possono stare vicini"



“C’è positività sul fatto che dopo quasi due anni si possa correre Giostra”, commenta il rettore di Porta Sant’Andrea, Maurizio Carboni. “Eravamo consapevoli che non potesse essere fatta con le tradizioni di sempre. Cercheremo di migliorare qualcosa: non avere spettatori nel Corso non è bello, così come non avere posti in piedi in Piazza Grande. Avevo proposto delle tribunette nell’ultima consulta del 9 giugno, credo che il Comune si debba informare per poterla attuare. Speriamo che da qui al 5 settembre migliorino le condizioni. Il 29 luglio c’è il tavolo tecnico e attendiamo fiduciosi”. “C’è grande felicità”, commenta il rettore di Porta Santo Spirito, Ezio Gori, “perché c’è una ripartenza dopo tre giostre non effettuate, c’è un ritorno alla normalità. Nella speranza che alcune limitazioni da qui al 5 settembre si possano attenuare altrimenti va bene lo stesso. Grande felicità di tutti, dai quartieristi ai giostratori. Tutto il lavoro fatto durante gli allenamenti ha una sua finalizzazione. Una parte della piazza si studierà se potrà essere allestita con tribunette a noleggio per far accedere un po’ più di pubblico. Poi c’è il tavolo tecnico del 29 luglio che viene effettuato per darsi ulteriori regole comportamentali”. “Quando si prendono decisioni difficili alcuni sono favorevoli altri meno”, commenta il rettore di Porta Crucifera, Andrea Fazzuoli, “è chiaro che tutti non possono essere accontentati ma è anche vero che la Giostra bisogna farla, altrimenti si perde l’attaccamento emotivo. Dare una data certa mi auguro che possa riattivare la voglia di essere presenti e di rifrequentare il quartiere. Ci dispiace che possa esserci meno pubblico ma bisogna fare di necessità virtù. Ci auguriamo che le regole siano meno ferree da qui al 5 settembre ma questi sono i tempi. Il concetto è che non fare la Giostra è sbagliato. I quartieri, i giostratori devono avere un obiettivo. La Giostra in sé non è stata toccata, per il corteggio si tratta di chiudere un pezzetto di Corso Italia. Se si fa la Giostra significa che questo maledetto virus è sotto controllo. Se non si fa la Giostra vuol dire che ci sono problemi più grandi”. I vari aspetti connessi al piano anti Covid e le misure previste per l’organizzazione in sicurezza della manifestazione saranno quindi esaminate nel corso del tavolo tecnico convocato dalla Prefettura per il prossimo 29 luglio.

Arezzo, il sindaco Ghinelli sulla Giostra di settembre: "Progetto pronto, daremo garanzie al Prefetto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.