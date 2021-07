Donna di 50 anni residente a Firenze muore nello scontro tra cinque auto in A1 nel tratto del Valdarno

19 luglio 2021 a

Una donna di cinquanta anni originaria della provincia di Campobasso ma residente a Firenze è morta oggi in un incidente stradale in A1 nel tratto del Valdarno tra le province di Arezzo e Firenze. Lo scontro ha coinvolto cinque vetture e si è verificato alle 14.40 sulla carreggiata nord al chilometro 323 tra i caselli Valdarno e Incisa / Reggello. Cinque le persone coinvolte.

La donna non ce l'ha fatta e gli altri quattro sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Tra questi un minore portato in ambulanze al Meyer. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pegaso 1, i Vigili del fuoco, due ambulanze, l'automedica, la Polizia stradale. Conseguenze sul traffico sull'Autostrada del Sole con tratto inizialmente chiuso e poi riaperto parzialmente e circolazione deviata su viabilità alternativa.

