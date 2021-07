21 luglio 2021 a

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti sul tratto autostradale A1 direzione Roma Km 374+200, tratto tra Arezzo e Valdichiana per l'incendio di un mezzo pesante che trasportava generi alimentari. Sul posto 3 automezzi e 7 unità. Presenti anche Polizia Stradale. Autostrada bloccata per permettere di svolgere le operazioni di soccorso in sicurezza.

