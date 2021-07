Saracino ad Arezzo, due date straordinarie per vaccinare i figuranti

22 luglio 2021 a

Aspettando la riunione del 29 luglio, sono state ufficializzate le date per vaccinare i figuranti alla Giostra del Saracino di domenica 5 settembre. Il direttore dell'USL Sud-Est Antonio D’Urso, in accordo con il sindaco Ghinelli darà la possibilità di vaccinarsi a tutti coloro che ancora non l’hanno fatto, anche con la sola seconda dose.

]Per questa occasione riservate in via straordinaria due date in cui saranno somministrate la prima e la seconda dose ai figuranti che parteciperanno alla Giostra e alle manifestazioni collaterali. Le due date sono il 30 di luglio e il 21 di agosto. Chi vorrà vaccinarsi dovrà inviare una comunicazione al numero 3663867800 entro la mezzanotte di domenica 25 luglio. Ad ogni quartiere del Saracino sono state riservate un determinato numero di dosi. La Giostra è in programma per la prima domenica di settembre, salvo la situazione nazionale che non muti al peggio. Prossima riunione ci sarà giovedì 29 luglio in prefettura per decidere il piano sicurezza.



