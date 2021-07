Arezzo, pulmino si ribalta in Autostrada del Sole, circolazione chiusa sulla nord

23 luglio 2021 a

a

a

Pulmino si ribalta lungo l'Autostrada del Sole nel tratto aretino in Valdarno. E' successo oggi pomeriggio, venerdì 23 luglio 2021. Disagi alla circolazione con la carreggiata nordchiusa alla circolazione per consentire l'intervento dei soccorritori e liberare la sede stradale. Non si hanno ancora notizie sulla presenza di feriti e sull'entità delle conseguenze alle persone. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti, nel comune di Terranuova Bracciolini, gli occupanti del mezzo erano già usciti da soli. Sul posto cinque ambulanze, la Polizia stradale e la Società autostrade. L'incidente è avvenuto al km 334. I vigili accorsi sono quelli del distaccamento di Montevarchi.

in AGGIORNAMENTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.