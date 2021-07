Matteo Salvini a Cortona per sostenere la candidatura di Marrocchesi Marzi alle suppletive

27 luglio 2021 a

Oggi, martedì, alle 14,15 Matteo Salvini sarà a Cortona. Il leader della Lega sarà presente in piazza della Repubblica, nel centro storico, per incontrare gli amici, i sostenitori, i simpatizzanti e quanti vogliano scambiare un parere con lui.

Dalla segreteria dicono che sarà nella cittadina etrusca per sostenere il candidato leghista per il collegio che comprende parte del territorio di Arezzo e Siena, per il seggio della Camera lasciato da Padoan,

Tommaso Marrocchesi Marzi. Salvini è stato un altra volta in città, nel 20 14, subito dopo essere stato eletto capo gruppo della Lega. Allora venne in un territorio che lo vedeva all'opposizione oggi è qui con una situazione politica che vede alla guida del comune il centrodestra. Con Salvini ci sarà il vice presidente del consiglio regionale, Marco Casucci.

