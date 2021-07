Calcio, giocatore del Montevarchi positivo al Covid: dieci in quarantena e gli altri proseguono gli allenamenti

Fulvio Bernacchioni 29 luglio 2021 a

Il Covid colpisce ancora i colori rossoblù. E' bastato un caso di positività al virus per spedire in quarantena una decina di giocatori del collettivo aquilotto. Per il momento tutti gli altri tesserati sono risultati negativi al tampone, ma gli allenamenti preparatori dovranno subire dei ritardi e la gara amichevole contro l’Empoli, prevista in calendario per il prossimo 31 luglio, è stata annullata. “La Asl” ha fatto sapere la segreteria dell’Aquila Montevarchi, “ha posto in quarantena, fino al 4 agosto, dieci giocatori che hanno condiviso lo spogliatoio con l’atleta risultato positivo”. Gli altri giocatori, sottoposti a tampone e risultati negativi, possono proseguire gli allenamenti.

Dalla Lega Calcio è invece giunta la notizia dello spostamento della data d’inizio della Coppa Italia; il torneo inizialmente sarebbe dovuto iniziare alla vigilia di Ferragosto, adesso invece il fischio d’inizio ci sarà sabato 21 agosto. Sospensioni causa quarantena a parte il sodalizio calcistico montevarchino prosegue, con discrezione, nella costruzione della nuova rosa di giocatori che, sotto la guida di Roberto Malotti (foto), dovranno affrontare la stagione professionistica. Dopo la riconferma in maglia rossoblù dell’attaccante Sulayman Yallow si pensa anche agli altri reparti. Dal Cittadella è arrivato, a titolo temporaneo, il terzino sinistro Gianluca Bassano. Giocatore classe 1999, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e con pregresse esperienze in serie D con Prato e Ghivizzano e con la maglia del Bisceglie in serie C, fino ad esordire in serie B con il Cittadella. Nel reparto offensivo, dal Siena, è arrivato anche Guglielmo Mignani. Nei giorni scorsi è arrivata anche la notizia della riconferma dell’estremo difensore Andrea Giusti.

Ma parliamo anche di partenze. Nella prossima stagione non vestiranno più la maglia del Montevarchi Manuele Giustarini, passato al Follonica Gavorrano, Vittorio Donati e Pietro Gistri che giocheranno con il Poggibonsi.

Per quanto riguarda invece la formazione dei gironi di serie C ci sarà ancora da attendere qualche giorno a causa di alcuni ricorsi pendenti di fronte al Tar del Lazio.

