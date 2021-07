Arezzo, avanti verso la Giostra del Saracino: 1.500 spettatori in piazza, iniziate le vaccinazioni dei figuranti

Sara Polvani 30 luglio 2021 a

a

a

[/FIRMACITTA-2]Definita in Prefettura la cornice di sicurezza per lo svolgimento della confermata 140esima edizione della Giostra del Saracino del 5 settembre. Il prefetto Maddalena De Luca nella mattinata di ieri ha infatti presieduto una seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata ad esaminare questi aspetti. Presenti all’incontro, i vertici provinciali delle forze dell’ordine e del comando provinciale dei vigili del fuoco, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli accompagnato dal comandante della Polizia locale, dal consigliere comunale delegato al Saracino Paolo Bertini e dai funzionari dell’amministrazione comunale, il comandante della Polizia provinciale, i rettori dei Quartieri, il maestro di campo, il primo magistrato ed i rappresentanti del servizio emergenza medica della Asl.

Il prefetto ha espresso “l’auspicio ed il convincimento dell’impegno e della grande responsabilità che da parte dei Quartieri verrà messa in atto affinché l’evento si svolga in sicurezza in un clima di lealtà e correttezza e di rispetto delle regole”.

“Un grande grazie va al prefetto”, ha sottolineato il sindaco Ghinelli, “per la disponibilità che ha avuto senza rinunciare alla sicurezza. Mi auguro che le cose non cambino in peggio. Ad oggi siamo programmati per fare una bella edizione del Saracino che è rimasta invariata sia per quanto riguarda l’estrazione delle carriere che per le bollature dei cavalli e delle prove generali. L’unica cosa è che ci sarà un pubblico leggermente ridotto ma anche su questo il prefetto ha accettato due piccole tribunette. Non abbiamo quindi rinunciato a mettere pubblico nei due lati della piazza”. Gli spettatori saranno poco meno di 1.500.

La riunione ha costituito l’occasione per l’esame e la definizione di tutte le misure di safety e security oltre alla normativa Covid-19, affinché l’evento - cosi tanto atteso dalla città - si svolga in una cornice di massima sicurezza sia sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica che della salvaguardia della salute dei partecipanti ai fini del contenimento e del contrasto della diffusione dei contagi. In particolare sarà consentito l’ingresso esclusivamente ai titolari di prenotazione del posto a sedere e del green pass o del tampone effettuato entro le 48 ore precedenti con esito negativo. E’ stata messa a punto, inoltre, la dislocazione di quattro tribune che saranno collocate anche negli spazi che negli altri anni erano previsti per gli spettatori in piedi, garantendo in questo modo la massima presenza possibile di posti a sedere, essendo esclusi posti in piedi anche per i figuranti. Per quanto riguarda il corteo che precede la sfida si svolgerà lungo le vie del centro cittadino secondo un itinerario ampliato allo scopo di consentire la visione quanto più possibile ampia da parte del pubblico, fermo restando che per esigenze di sicurezza e per assicurare il distanziamento fisico alcune zone, come Corso Italia, saranno chiuse al pubblico. “E’ andata molto bene”, ha commentato il consigliere Bertini. “Ovviamente c’è stata la conferma del tavolo dello scorso 8 luglio con la disponibilità da parte del prefetto in forza del nuovo decreto di inserire le tribunette. Bisogna veramente ringraziare il prefetto per la disponibilità che ha dato, un grandissimo segnale di apertura che noi aretini dobbiamo apprezzare perché non era così scontato. La speranza è che ci sia un rallentamento del numero dei contagi. Mi preme anche segnalare la collaborazione che c’è stata da parte della Asl per il vaccino day per i figuranti, che ho promosso insieme al sindaco, con le prime vaccinazioni del 29-30 luglio e con le seconde vaccinazioni del 20-21 agosto”.

QUARTIERI

Soddisfazione dei quattro rettori dei Quartieri per l’esito del tavolo tecnico sulla Giostra del Saracino del 5 settembre che si è tenuto ieri mattina in Prefettura.

“Sono stati riconfermati gli accordi dell’8 luglio”, commenta il rettore di Porta Crucifera, Andrea Fazzuoli. “E’ confermata la Giostra, confermate le tribune in Piazza Grande con l’aggiunta di due piccole tribune dove sono i posti in piedi. Gli spettatori salgono a 1.500. Rimane la preoccupazione ma c’è la soddisfazione di fare la Giostra come deve essere fatta. Resta sempre l’allerta perché la parte pandemica sarà sempre tenuta sotto controllo”.

“Da parte nostra c’è soddisfazione”, commenta il rettore di Porta del Foro, Roberto Felici, “perché il Comune ha fatto lo sforzo di aumentare la capienza della piazza e c’è soddisfazione perché le sta provando di tutte per fare una manifestazione più vicina possibile a quella tradizionale. Sono state progettate due piccole tribune dove erano i posti in piedi. Questo è positivo. Il Corso purtroppo rimarrà senza pubblico, c’è stata una chiusura su questo delle forze dell’ordine e per il Corso non ci saranno spettatori. Vivremo alla giornata questo mese che ci separa dalla Giostra osservando l’andamento dei contagi e delle norme”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.