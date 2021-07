Strani droni di notte a Castiglion Fiorentino sorvolano case e strade con fascio di luce

Piero Rossi 31 luglio 2021 a

a

a

Oggetti volanti nel cielo di Castiglion Fiorentino. Si susseguono le segnalazioni da parte dei cittadini di movimenti notturni nel cielo sopra le loro case. Gli avvistamenti avvengono soprattutto nella zona di Villa Lovari, dalle parti del supermercato Coop e della Chiesa di San Pierluigi Chanel.

Si tratterebbe di droni che, soprattutto nelle ore notturne, si librerebbero nell'aere scrutando case, giardini, marciapiedi percorsi da solitari passeggiatori o accompagnatori di cagnolini. Notti fa una signora che verso la mezzanotte portava a passeggio il domestico cagnolino per il suo bisognino notturno, si è sentita scrutata dal drone, che emetteva un ronzio e lanciava un fascio di luce a terra. Altri hanno colto il raggio sulla loro terrazza, altri nelle vicinanze della propria abitazione, e la faccenda è spesso oggetto di conversazione tra vicini di casa.

La Polizia Municipale non ha fin qui ricevuto segnalazioni ma il Comandante Lunghini, che abbiamo contattato, farà fare controlli. In un tempo in cui si richiama ogni giorno l'attenzione alla privacy di ogni cittadino, è curioso che un Pinco Pallino qualsiasi possa puntare la telecamera del suo drone nella casa di ognuno di noi o seguire il percorso della nostra passeggiata. “Non abbiamo notizia di questi avvistamenti – ci dice il sindaco Agnelli – ma faremo controllare. Oltre al rispetto della privacy non vorrei ci fossero implicazioni malavitose”.

