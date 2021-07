Arezzo, uomo e donna morti nell'auto che finisce contro un muro e poi nel fosso a Bucine

31 luglio 2021 a

Un uomo e una donna sono morti questa mattina in un incidente stradale a Bucine. E' successo alle 8.10 di sabato 31 luglio 2021 in via Piana nella località del Valdarno in provincia di Arezzo.

La coppia viaggiava a bordo di una macchina che per cause da accertare è finita prima contro un muretto e poi in un fosso.

Nell'impatto sono deceduti entrambi gli occupanti del veicolo, un uomo di 87 anni e una donna di 70, entrambi residenti a Bucine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con le ambulanze dell'emergenza e i vigili del fuoco. Accertamenti dei carabinieri per definire l'esatta dinamica dell'incidente.

