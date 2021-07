Arezzo, la trattativa di UniCredit per Mps riguarda circa 80 mila risparmiatori aretini. Il punto con Faltoni di Fabi

31 luglio 2021 a

a

a

Il risiko delle banche non si ferma mai. Ora il tema è Mps. La trattativa avviata da UniCredit per l’acquisizione dell’istituto di credito senese prefigura sul territorio aretino ulteriori nuovi scenari se l’operazione dovesse andare in porto. Monte dei Paschi, presente capillarmente in città (storica la sua sede di Corso Italia/Piazza San Jacopo) e nelle quattro vallate, esprime in provincia di Arezzo 30 filiali sulle 165 totali, che si unirebbero alle 11 di UniCredit per un numero di risparmiatori interessati che oscilla tra 75 e 80 mila. Mps conta circa 270 dipendenti e anche il sindacato osserva con attenzione la nuova partita nello scacchiere del credito. Ne parliamo con Fabio Faltoni, responsabile provinciale di Fabi – Federazione autonoma bancari Italiani, primo sindacato in Italia nel settore.

Faltoni, cosa succede?

“Con una mossa a sorpresa, l’amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel ha dichiarato di essere interessato a valutare l’acquisizione del Mps, la cui maggioranza proprietaria (64%) è in mano allo Stato; una presenza, quella pubblica, che secondo le Autorità Ue non può continuare a lungo”.

Come si svilupperà l’iter?

“UniCredit si è data tempo fino alla metà di settembre per valutare l’opportunità o meno dell’acquisizione, per valutare se potrà essere un’acquisizione in toto della banca o solo di un certo perimetro, ad esempio di alcune regioni d’Italia”.

In chiave aretina cosa può accadere?

“Guardando alle nostre zone, l’eventuale aggregazione di Mps in UniCredit potrebbe avere un impatto molto forte sul nostro territorio, andando a coinvolgere la seconda (Mps, la prima è Intesa) e la quarta banca per numero di sportelli; forte impatto ci potrà essere anche per i clienti e per il gran numero di dipendenti coinvolti”.

E l’Antitrust?

“Qualora si concretizzasse l’operazione bancaria, ci sarà appunto da vedere se e come interverrà l’Antitrust, per evitare eccessive concentrazioni di sportelli nella stessa provincia della stessa banca; magari potrebbe – come già accaduto nei mesi scorsi ad Arezzo per Intesa/Ubi/Bper – obbligare UniCredit/Mps a vendere qualche filiale”.

Il sindacato come segue la vicenda?

“Anche se è presto per fare delle valutazioni, la sede aretina della Fabi chiede la massima tutela di tutti i dipendenti delle banche coinvolte, che nella nostra provincia ammontano a circa 350 persone, nonché il rispetto della presenza territoriale e della clientela. Serve ora una grande attenzione da parte delle istituzioni, della politica e delle categorie economiche, dato che è fondamentale per le economie dei territori la presenza di filiali e la presenza di centri decisionali forti, con sedi, direzioni e uffici”.

Per l’Aretino un altro possibile passaggio delicato in vista.

“Non possiamo permetterci, con la scusa delle “economie di scala”, un impoverimento della presenza bancaria in Arezzo. Infatti, stiamo parlando di due banche molto importanti, seppur diverse, di storica presenza e con un’alta qualità professionale delle lavoratrici e dei lavoratori. La Fabi, nazionale e locale, pur nel rispetto della fase industriale, tutelerà i dipendenti delle due banche coinvolte, l’occupazione, la mobilità e la loro professionalità”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.