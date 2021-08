"Io appuntato dei carabinieri come mio padre ucciso dai banditi". Paolo Della Sala ricorda nel giorno del congedo

Luca Serafini 01 agosto 2021 a

a

a

Quando l’appuntato Carmine Della Sala fu ucciso dai banditi, l’11 gennaio 1973, il figlio Paolo doveva ancora compiere 9 anni. Quel giorno di dolore ce l’ha stampato nell’anima. E ha segnato il percorso della sua vita con un obiettivo preciso: diventare appuntato, come il babbo. Un desiderio realizzato. Ora, dopo 37 anni, 3 mesi e sei giorni di servizio, Paolo Della Sala va in congedo. In pensione. Anche se la divisa dei carabinieri se la sente appiccicata alla pelle. Perché è quella che indossava il genitore, un martire dell’Arma.

Cosa ricorda di quel giorno?

“All’uscita di scuola non venne la mamma a prendermi ma una vicina, capii subito che c’era stato qualcosa. A casa era un via vai di persone, vidi mia mamma in lacrime. Capii che il babbo non sarebbe tornato più”.

Cosa era successo?

“Eravamo a Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara, dove mio padre era stato trasferito dal Casentino. Originario della provincia di Avellino, negli anni precedenti era stato a Serravalle di Bibbiena e aveva conosciuto Anna, mia mamma, che gli ha dato tre figli. Quella mattina a Pontelagoscuro ci fu una rapina in banca e lui intervenne”.

Rimettendoci la vita.

“Era di pattuglia. Come si avvicinò alla banca gli spararono all’addome ma nonostante questo lui si gettò con coraggio addosso ad uno dei malviventi e non lo lasciava andare. Tanto che i banditi lo trascinarono a bordo della loro auto, in fuga, dove lo finirono per poi scaricarlo per strada”.

Una figura luminosa dell’Arma, medaglia d’oro, ricordato con intitolazioni importanti.

“La caserma del comando provinciale di Arezzo e quella di Ferrara portano il nome di mio babbo. Riposa al cimitero di Serravalle. Ci è mancato tanto. Per me ha rappresentato un modello, un faro. A venti anni, nel 1984, sono entrato nell’Arma per seguire le sue orme”.

Conserva qualcosa di caro di lui?

“La bicicletta con la quale svolgeva i servizi e il fischietto che avevano in dotazione. Faceva l’appuntato, quindi in mezzo alla gente, per strada, a contatto con la comunità. Quello che ho voluto fare io”.

Lei dove ha prestato servizio?

“All’inizio ad Arezzo e Rigutino poi per trenta anni a Subbiano. Il lavoro nella stazione dei carabinieri secondo me è quello più bello, vero, appagante. E ho avuto la fortuna di avere come comandante un sottufficiale come Fabio Rizzo, di straordinarie capacità come uomo e militare. La gente gli ha voluto così bene a Subbiano e Capolona che quando è stato trasferito di recente a Bibbiena, hanno pure messo i manifesti di saluto in paese”.

Avanzamenti di carriera non le sono interessati?

“Il ruolo al quale ho sempre aspirato è stato quello di appuntato”.

Lei ha mai rischiato la vita in qualche circostanza?

“Una volta durante un intervento per una violenta lite in una abitazione a Capolona, un cittadino extracomunitario mi ha brandito contro il coltello, sono stati momenti particolari, poi tutto si è risolto bene e lo abbiamo reso inoffensivo”.

Cosa si prova ad andare in pensione dopo 37 anni da carabiniere?

“Alle spalle ci sono tante storie, vicende dolorose, situazioni complicate, ma anche soddisfazioni: ho cercato di assolvere al mio compito facendo il meglio che potevo, con spirito di servizio. Ora avrò più tempo per stare con le persone care e per dedicarmi anche a qualche svago. Mi sono preso una bicicletta a pedalata assistita e voglio fare dei bei giri: in Casentino non ci mancano i posti per pedalare”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.