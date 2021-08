Arezzo, lavori alla Fortezza nella fase finale, manca solo l'erba e l'assessore Sacchetti annuncia: "Presto fruibile per gli eventi"

Alessandro Bindi 02 agosto 2021 a

a

a

Fortezza Medicea, lavori per la messa in sicurezza del serbatoio idrico proiettati verso la fine. Ormai manca solo l’erba. Fra poche settimane i giardini torneranno fruibili e l’area potrà ospitare eventi e spettacoli. Sopralluoghi continui dei tecnici per completare l’intervento da 200 mila euro con il quale è stato alleggerito il solaio. La conferma dell’andamento dei lavori e delle opere effettuate fino ad oggi da Nuove Acque arriva dall’assessore Marco Sacchetti.

“Non ci sono ritardi” tranquillizza “l’intervento di messa in sicurezza prosegue e c’è un continuo confronto con i tecnici di Nuove Acque. I lavori sono praticamente conclusi. Le opere di alleggerimento del solaio sono state compiute; Mancano alcune rifiniture ma siamo al termine. È già stato realizzato anche l’impianto di irrigazione e il rinterro. In pratica manca solo il tappeto erboso che sarà realizzato durante la settimana del 16 agosto”. A quel punto l’intervento sarà concluso e la città potrà riconquistare uno spazio per il quale c’è molta attesa anche in termini di accoglienza turistica.

“Da parte dell’amministrazione comunale” aggiunge Sacchetti “c’è interesse a rendere fruibile la Fortezza medicea”. Intanto già da stamani sarà effettuato un nuovo sopralluogo per valutare con i tecnici e gli addetti della ditta che effettuerà lo spettacolo dei fuochi d’artificio di San Donato, come poter far combaciare l’attività pirotecnica con il cantiere. Sospiro di sollievo quindi per chi in questi ultimi tempi aveva dimostrato preoccupazione sull’interruzione dei lavori. Le foto dall’alto effettuate con il drone confermano che in Fortezza si è lavorato per mesi intervenendo sul serbatoio idrico sotterrato e costituito da una struttura scatolare in cemento armato di circa 1.600 mq per una capacità di circa 8.000 mc.

La scorsa settimana erano stati i consiglieri comunali di Ora Ghinelli a dichiararsi “vigili sullo stato dei lavori” auspicando “un rapido completamento”. “Puntuali, periodiche e già a calendario continuano le visite alla fortezza da parte del gruppo consiliare Ora Ghinelli 2025 per monitorare lo stato dei lavori di manutenzione e ripristino”. La consigliera Ilaria Pugi aveva sottolineato in qualità anche di presidente della commissione cultura del consiglio comunale di aver effettuato tre sopralluogo confermando l’interesse dell’amministrazione a “rilanciare la Fortezza con l’obiettivo di farne qualcosa di straordinario, dove portare continuamente cultura, bellezza e turismo”.

Anche il consigliere Simon Pietro Palazzo, capogruppo e presidente della commissione assetto del territorio aveva sollecitato il rientro in possesso del monumento, destinato a diventare il centro della cultura con mostre, manifestazioni ed eventi. Un utilizzo che permetterà alla città di confermarsi meta di quel turismo culturale che tanto ci piace e distingue. Ora Ghinelli continuerà a informare i cittadini sulla fortezza in vista di un rapido ritorno alla completa fruizione.

Non permetteremo che si ritardi un giorno in più del dovuto”. L’intervento di Ora Ghinelli aveva quindi destato preoccupazione facendo nascere il dubbio che si fosse di fronte a uno stop e Scelgo Arezzo è intervenuto sul tema con la consigliera Valentina Sileno: “leggo, provando un po’ di stupore, la nota del gruppo consiliare di OraGhinelli a firma dei consiglieri Palazzo e Pugi nella quale viene riportato testualmente ‘Puntuali, periodiche e già a calendario continuano le visite alla fortezza da parte del gruppo consiliare Ora Ghinelli 2025 per monitorare lo stato dei lavori. Siamo da tempo impegnati nella supervisione del manufatto’. Bene, siamo soddisfatti che OraGhinelli continui a visitare la Fortezza ma è troppo chiedere che possano fare lo stesso anche gli aretini e i turisti?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.