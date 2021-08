Arezzo, tromba d'aria a Caprese Michelangelo scoperchia capannoni: paura e danni

Davide Gambacci 02 agosto 2021 a

a

a

Una tromba d’aria colpisce e danneggia una parte del territorio di Caprese Michelangelo: danni concentrati soprattutto nella frazione di Manzi. Il maltempo si è abbattuto all’ora di pranzo: attorno a mezzogiorno quando il temporale ha scaricato tutta la sua potenza lungo il ‘fosso dei Talozzi’ spezzando rami e rovesciando i cassonetti al centro della carreggiata. Danni, però, sono stati segnalati anche in un paio di abitazioni: il forte vento ha mandato in frantumi alcune finestre, tutto l’arredo giardino e danneggiato una parte del tetto; copertura che in parte è saltata anche in due capannoni della zona. Il primo dove opera un’azienda orafa, mentre l’altro era un rimessaggio per i rulli di fieno essendoci poco distante un allevamento.

Tutto nel giro di pochi minuti: lamiere di alcuni annessi agricoli che sono finite al centro della carreggiata, insieme ad alcuni rami.

Era un orario particolare, poiché in quel momento si registrava il maggior traffico di vetture che raggiungono i vari ristoranti presenti in zona; auto che per un attimo sono state costrette a fermarsi. Sul posto è giunto anche il sindaco di Caprese Michelangelo, Claudio Baroni, il quale ha attivato la squadra degli operai comunali e poi quelli della provincia di Arezzo in base alle rispettive competenze. Oltre al grande spavento, fortunatamente nessuna persona o animale – ci sono vari cani in zona – è rimasta ferita da questo improvviso evento di inizio agosto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.