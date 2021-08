Martina Rossi, dieci anni fa la tragica vacanza. Il padre ricorda tra dolore e attesa per la Cassazione del 26 agosto

Luca Serafini 02 agosto 2021 a

Dieci anni fa moriva Martina Rossi. Quella notte tra il 2 e il 3 agosto 2011 per lei fu l’ultima. Alle prime luci dell’alba la ventenne volò giù dal balcone al sesto piano dell’hotel di Palma di Maiorca. Il prossimo 26 agosto la Cassazione potrebbe scrivere la parola fine nel caso: deve decidere sui ricorsi presentati dai due ragazzi che avevano ospitato Martina in camera: sono stati condannati a tre anni di reclusione per tentato stupro. Secondo la sentenza Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi volevano violentarla e lei per sfuggire nel balcone accanto cadde. Loro si proclamano innocenti.

Bruno Rossi, sono passati dieci anni.

“Tanti. Ricorderemo Martina insieme alle amiche, quelle vere. Oggi loro hanno un lavoro, una famiglia, dei figli. Martina invece è morta in quel modo e noi siamo tristi. Aspettiamo almeno un po’ di giustizia”.

Era il suo primo viaggio?

“Non era mai stata in aereo. La sua vita era tra Genova, Imperia e Milano dove studiava. Il viaggio era il premio per gli esami del primo anno di università. Doveva andare in Corsica poi cambiarono programma: Palma di Maiorca. Era con due amiche, o meglio delle conoscenti visto che poi contribuirono ai pasticci combinati dopo la tragedia: mancate verità che portarono la polizia spagnola a chiudere il caso, riaperto poi in Italia”.

Voi correste subito là.

“Ci informarono i carabinieri. Terribile. Quando con mia moglie Franca abbiamo potuto vedere Martina in obitorio, quel gonfiore sul labbro nel suo viso bellissimo, ci fece subito pensare che era successo qualcosa di strano nella camera”.

Che impressione ebbe dei ragazzi?

“Non positivo. Hanno cambiato subito versioni. Ci volevano convincere che si fosse buttata giù e di cose che non erano nel modo di fare di Martina. Io dicevo: ma come, voi siete così forti e robusti, e non siete riusciti a trattenere una ragazza? E’ iniziata subito la serie di bugie e contraddizioni. E fa male sapere che è stata lasciata mezz’ora lì in quella vasca dove era precipitata. Forse potevano salvarla. Non ho visto umanità”.

Ricorda l’ultimo sorriso di Martina?

“Certo. Un saluto dolce prima di partire. Nei giorni precedenti eravamo stati ai grandi magazzini a comprare l’occorrente per la vacanza, era felice, piena di vita, altro che suicidio.”

Come sarà il vostro 3 agosto?

“Ogni giorno le facciamo un saluto al camposanto e domani, con le amiche, andiamo dai frati per una messa. Non sono tanto religioso ma la vivo intensamente”.

Il 26 agosto c’è la Cassazione.

“Dopo gli ulteriori pasticci che hanno combinato nel deposito degli appelli, si sono presi un altro mese di tempo con l’udienza che è slittata dal 22 luglio: non mi ha stupito, ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori pur di offuscare la verità”.

Che lei ritiene di sapere.

“In quella camera sono state create le condizioni per le quali Martina è dovuta cadere. Senza pantaloni, dopo aver graffiato uno dei due per difendersi e c’è tanto altro ancora”.

Corsa contro la prescrizione, che altrimenti scatta a ottobre.

“Non so se i giudici ad alti livelli hanno provato un dolore simile. Forse no perché sennò capirebbero che per certi reati non può esistere prescrizione. Dei sei anni di condanna, tre sono scaduti, quelli per morte in conseguenza di altro reato. Ma si può?”.

Dieci anni dopo, la ferita è aperta come quel giorno.

“E’ un peso insopportabile. E’ terribile per chi rimane. Io, a ottanta anni, dopo una vita da sindacalista dei portuali di Genova, ancora oggi se vado tra loro posso incidere, contribuire a risolvere le vertenze. Invece per mia figlia Martina non posso fare più niente e questa è la vera condanna”.

