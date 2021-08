Arezzo, il mosaico più grande d'Europa rovinato da un'auto in manovra. L'autrice: "Molti non capiscono che è un'opera d'arte"

Sara Polvani 04 agosto 2021 a

È il mosaico più grande d’Europa ed è stato di nuovo deturpato dalle auto. Il Mosaico di Andreina è un'opera di arte pubblica site-specific, ideata dall'artista Andreina Giorgia Carpenito, in corso di realizzazione dal 2009. L'opera occupa una superficie di circa 900 mq, all'interno e all'esterno della chiesa dello Spirito Santo di Indicatore a pochi km da Arezzo, quando completata coprirà una superficie di tremila metri quadrati.

“Nonostante questo”, spiega Andreina, “la gente non capisce che è un’opera d’arte. L’ultimo episodio accaduto, circa dieci giorni fa, non è stato un incidente: durante una cerimonia una persona volutamente ha messo la macchina sul mosaico, ci hanno fatto manovra e retromarcia. Il problema è che da dieci anni le macchine ci passano sopra. Ci sono le transenne ma vengono tolte. Nel 2020 abbiamo realizzato un’area verde per la sosta con limitrofo parcheggio proprio per evitare questi problemi. La gente non vuole capire”.

A partire dal 2013 il progetto iniziale per il mosaico esterno si amplia e si ampliano gli scopi dell’attività svolta dall’Associazione Culturale Ezechiele, fondata nel 2012 a supporto delle attività del mosaico. Insieme all'artista dal 2013 hanno prestato la loro opera gratuita 300 tra mosaicisti e scultori, provenienti da tutta Europa e da tutto il mondo. Ma anche associazioni del mosaico di rilevanza internazionale come la tedesca Domo e il Mosaico Paulista del Brasile. E poi più di mille volontari provenienti da ogni parte del pianeta. Il progetto artistico si trasforma in un più ampio progetto artistico-educativo-sociale. In tutto questo Andreina è stata ideatrice, promotrice, artista, coordinatrice e regista di una visione, o meglio di un sogno, nel quale tra mille difficoltà non ha mai smesso di credere.

“Negli anni”, aggiunge Andreina, “l’opera è stata visitata gratuitamente da centinaia e centinaia di turisti stranieri. Il Covid ha iniziato a portare anche gli italiani che arrivano qui con gite organizzate”.

“Non so dove trovare i soldi per restaurare, alla fine l’opera va in malora”, conclude Andreina, “Il Mosaico rappresenta una storia biblica e quella delle auto è una sorta di profanazione, io mi meraviglio di questa profanazione. Vengono qui artisti da ogni parte del mondo e il mosaico viene così violato. Ho una grande tristezza. Non è una questione di danni è una violazione morale. È un’opera religiosa e d’arte insieme. Il rispetto per la bellezza stessa viene completamente annullato ed è veramente un peccato. Speriamo che la voce degli altri riesca a far cambiare un pensiero”.



