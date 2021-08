Arezzo, dal polistirolo ai ponteggi al ferro: i super rincari delle materie prime e il grido delle imprese artigiane

04 agosto 2021 a

Il costo dei materiali isolanti come polistirolo, grafite, fibra di vetro, è raddoppiato. Come pure quello per il noleggio dei ponteggi. Ma anche il ferro ha subìto un rincaro enorme (88%) mentre il prezzo dei laminati è cresciuto del 50 per cento.

Le aziende sono ancora alle prese col fenomeno del rincaro delle materie prime. Dura da mesi, dopo il lockdown e le difficoltà non sono poche. “Non si trovano ponteggi, non si trova il polistirolo, per avere degli infissi sono dovuto andare fuori regione, per non parlare della manodopera”, dice Francesco Riillo, presidente Cna costruzioni. “ Ci avevano detto che a livello mondiale c’era penuria di materie prime, per via della pandemia, poi che la Cina, detentrice di molte di queste materie, stesse attuando una sorta di speculazione. Ora veniamo a sapere che alcuni general contractor, molto grandi, hanno fatto incetta di materiali, mettendo in difficoltà le aziende più piccole, come le nostre”.

Giordano Cerofolini, presidente di Confartigianato edilizia, aggiunge: “Siamo in imbarazzo con i nostri clienti, perché non sappiamo che prezzi praticare, dal momento che ci viene chiesto di ordinare oggi, per avere la consegna a dicembre-gennaio con i prezzi che possono variare sensibilmente al momento della consegna. È una situazione complicata, venendo da anni di stasi, i magazzini sono vuoti e cominciano ad arrivare materiali dall’estero, a scapito della nostra economia”. Gli squilibri del sistema economico scatenati dal Covid mettono a dura prova la rete delle imprese. E mettono anche in discussione la riuscita del bonus 110 che ha interessato tanti aretini invogliati dalla prospettiva di poter ristrutturare casa a costo zero. I problemi su questo fronte infatti sono sorti quasi subito: materiali irreperibili e un rialzo dei prezzi a livelli record, alcuni sono più che raddoppiati nel giro di poche settimane, hanno reso le operazioni più complicate del previsto. Ecco allora la levata di scudi da parte degli artigiani di Cna e Confartigianato che chiedono a gran voce a Governo e istituzioni di porre fine a quello che sembra sempre di più un gioco al massacro, complici alcuni meccanismi speculativi.

La soluzione potrebbe essere quella di calmierare i prezzi, spiegano Riillo e Cerofolini: “Le previsioni dicono che la corsa al rialzo dovrebbe normalizzarsi verso fine anno, ma crediamo occorra intervenire prima, altrimenti il bonus, da occasione di ripresa, rischia di diventare un boomerang per l’edilizia”.

Tutto il comparto sta soffrendo, il problema riguarda molto da vicino anche l’impiantistica, come sottolinea Damiano Iacovone, presidente Cna impianti: “In questo quadro per noi risulta difficile sia programmare il lavoro, sia preparare dei preventivi adeguati. Il problema, ovviamente, è generalizzato, non riguarda soltanto Arezzo, per questo la soluzione dovrebbe essere individuata a livello centrale, l’aumento dei prezzi andrebbe normato e servirebbe un piano di controllo per tutta la filiera, altrimenti da questa situazione si esce male”.

Simone Bolgi, presidente Confartigianato impiantisti, aggiunge: “Oltre alla difficoltà di reperire materiali, consideriamo gli aumenti: noi impiantisti eravamo abituati ad aumenti di listino nell’ordine del 3%, circa, su base annua. Negli ultimi due mesi la maggior parte delle case produttrici, non tutte per fortuna, hanno comunicato aumenti del 5% e poi di un altro 5%. Praticamente, i capitolati fatti a fine 2020 o inizio 2021 andrebbero tutti rivisti, perché non si rientra con i costi. Si è parlato di interventi governativi per gli appalti pubblici, che si trovano nella stessa situazione, ma servirebbe lo stesso anche per i privati. I nodi stanno per arrivare al pettine”.

