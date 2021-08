Parolaccia al Pd: foto pubblicata sui social dal sindaco Agnelli scatena la reazione del partito: "Pessima caduta di stile"

Piero Rossi 05 agosto 2021 a

a

a

Sono scintille tra Mario Agnelli e il Pd a seguito di un post sui social del sindaco che fotografa la scritta di un ignoto cittadino su un muro, che esprime un personale, dispregiativo giudizio sul partito di Enrico Letta: “Pd m...”. Il post (nel quale il sindaco ricorda la sanzione da 150 euro per chi imbratta) ha ottenuto i like di vari supporter ma ha causato la sdegnata reazione del Partito democratico castiglionese e non solo: “L’eleganza così come la dignità e lo stile non sono cose che si possono imparare. E il sindaco Agnelli per sua sfortuna, non è venuto al mondo con queste qualità”. Il Pd ricorda di aver posto nei giorni scorsi questioni serie sulla gestione del Comune e sulla sanità, ma denuncia che “la risposta del sindaco è arrivata con un post, all’apparenza ironico, dove si pubblica una foto di un muro con la scritta “Pd m...”. Dopo essersi rammaricato per il basso livello raggiunto dal dibattito pubblico a Castiglioni, prosegue il Pd: “La dialettica politica si riduce ad un muro imbrattato e ad una offesa gratuita. Se questo post l’avesse pubblicato il solito “leone da tastiera” ci sarebbe solo un problema di educazione, qui si tratta del massimo rappresentate istituzionale di un territorio e la cosa assume tutto un altro aspetto”. Il Pd invita il Sindaco a rispondere alle domande che gli vengono poste, a non “fare lo sciocchino” e organizzare solo feste: “Ci dispiace dirlo ma Agnelli dimostra di avere poca intelligenza politica, poca forza morale e molta meschinità. Perché dietro le sigle di Partito (destra o sinistra poco importa) ci sono nomi, storie, uomini e donne che, al di là delle idee, mantengono la loro dignità. Per Agnelli non è così, gli avversari politici sono escrementi”. Da Arezzo interviene il Segretario provinciale del Pd, Francesco Ruscelli: “Il carattere istrionico del sindaco Mario Agnelli è noto e ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione. Era sufficiente che ricordasse le sanzioni per chi imbratta i muri senza riportare la foto che indica una offesa ad un partito che è all’opposizione a Castiglion Fiorentino e che governa in gran parte dei comuni del territorio e la Regione. Una pessima caduta di stile non giustificabile con un colpo di calore. Spero che il sindaco si attivi per cancellare questa e altre scritte o faccia sapere al Pd se dobbiamo provvedere da soli”. Non tarda la risposta di Agnelli: “Nel mio post avevo solo sottolineato che è vietato imbrattare i muri. Andrebbe ricordato ai rappresentanti del Pd tutto quello che mi hanno detto loro nei giorni scorsi e negli anni dei miei due mandati, a meno che non si voglia dare per scontato che solo il Pd possa dire e fare, in Italia, tutto quello che vuole. Sarebbe l'ora che scendessero dal piedistallo, che smettessero di dare lezioni e di fare la morale a tutti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.