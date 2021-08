Arezzo, il baluardo di Poggio del Sole da terra di nessuno a giardino: parte il progetto

Alessandro Bindi 06 agosto 2021 a

Il baluardo del Poggio del Sole, presto tornerà fruibile. L'assessore alle opere pubbliche e alla manutenzione del Comune di Arezzo, Alessandro Casi, annuncia l’intervento da 528 mila euro dopo aver vinto il bando con il quale la Regione Toscana co-finanzierà l’opera attraverso un contributo di 200 mila euro. Nell’elenco dei comuni che si sono aggiudicati i contributi del bando per gli interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana, spicca infatti il baluardo del Poggio del Sole che fa parte delle mura medicee.

Questa volta il Comune di Arezzo è arrivato primo e adesso l’assessore Casi preme sull’acceleratore per dare il via alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione, atteso dai cittadini.

Il baluardo che sovrasta via Piero Della Francesca, da oltre tre decenni è recintato, e la zona per troppo tempo si è caratterizzata come terra di nessuno.

Negli anni quell’angolo di città, seppur a pochi passi dal palazzo della Prefettura, è stato invaso dal degrado finendo per diventare la casa a cielo aperto per senzatetto oltre che ricovero per chi approfitta dell’incuria anche per abbandonarsi agli eccessi e fare uso di droghe.

Fra pochi mesi il degrado sarà solo un brutto ricordo. Al posto di erbacce e abbandono ci saranno vialetti ben curati. Il giardino sarà illuminato e praticamente blindato con le telecamere. “Un intervento da 528 mila euro” annuncia l’assessore Alessandro Casi “che entrerà nel vivo nelle prossime settimane. A fine agosto inizieranno le procedure con le quali prevediamo di poter dare l’incarico, entro la fine dell’anno, alla ditta che effettuerà i lavori. La riqualificazione permetterà di restituire l’area agli aretini a fine giugno del 2022”.

“Le opere prevedono” spiega ancora Casi “il consolidamento del baluardo che è l’unico bastione integro della cinta muraria della zona est della città. Interverremo sul paramento murario esterno con lavori di pulitura, stuccatura e protezione della superficie. Le mura saranno ripulite dalle erbacce e dagli arbusti. Naturalmente sono previsti interventi di messa in sicurezza e consolidamento attraverso l’inserimento di nuovi elementi lapidei e cerniere in ferro oltre a sostituzioni, dove la pietra è ammalorata e ricostruzioni della tessitura muraria”. All’intervento sulla cinta esterna si aggiunge la riqualificazione del terreno che diventerà un gradevole giardino.

“Dal lato di via Fra’ Guittone” puntualizza l’assessore comunale alle opere pubbliche “sarà previsto l'ingresso sia pedonabile che carrabile. L’area verde sarà accessibile ai disabili attraverso una rampa. Lungo via Fra’ Guittone saranno spostati di un metro i parcheggi lato strada per consentire la ricostruzione del muro e del viale di accesso al giardino”.

L'area degradata, per anni terra di nessuno, diventerà una zona blindata e accogliente.

“Lungo il perimetro del baluardo sarà realizzato un camminamento con vialetti in massetto architettonico. Il terreno sarà livellato e la vasca attuale sarà trasformata in una fioriera. Saranno piantumati nuovi alberi e sarà realizzata una recinzione e cancelli in ferro. Installeremo” conclude l’assessore Alessandro Casi illustrando i dettagli dell’intervento ormai prossimo, “panchine e fioriere oltre a lampioni e due telecamere: una all’ingresso e una dentro il giardino”. Un intervento a vantaggio quindi del decoro e anche della sicurezza.

