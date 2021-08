Palpeggia in treno una quindicenne, individuato cittadino egiziano autore di molestie sessuali in serie

06 agosto 2021 a

Straniero palpeggia una giovanissima passeggera in treno, l'autore delle molestie viene rintracciato e indagato dagli uomini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Montevarchi. Il fatto risale a maggio, sulla tratta ferroviaria Montevarchi – Arezzo. Una quindicenne era stata toccata nelle parti intime mentre viaggiava in treno e dalla denuncia è partita una delicata attività d’indagine consistita nell’acquisizione di testimonianze di altri viaggiatori, di immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza dei vari scali ferroviari e dei convogli passeggeri .

Grazie a tale attività è stato individuato e deferito alla competente Autorità giudiziaria un quarantenne cittadino egiziano domiciliato in provincia di Firenze . L’uomo, conosciuto e già deferito alla magistratura dal Commissariato di Montevarchi per analoghi episodi risalenti al 2020, ha sempre scelto la stessa strategia scegliendo le sue vittime tra giovani ragazze possibilmente sole che incontrava all’interno dei mezzi pubblici ( sia autobus che treni ).

Dopo averle avvicinate, molestate e palpeggiate si dileguava velocemente scendendo alla prima fermata utili in modo che le ragazze non potessero fermarlo o dare tempestivamente l’allarme. Per le condotte poste in essere, nei giorni scorsi, ed in collaborazione con la Questura di Firenze – Squadra Mobile, l’extracomunitario è stato sottoposto a ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo ( obbligo di presentazione alla PG e obbligo permanenza notturna ) .

