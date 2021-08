Arezzo festeggia San Donato, il programma della giornata. E su Teletruria Giostra del Saracino no stop con le vecchie edizioni

07 agosto 2021 a

Arezzo festeggia il Santo Patrono della città di Arezzo, San Donato. Rituali religiosi ed eventi tradizionali dopo gli spettacolari fuochi d'artificio che, organizzati dalla Fondazione Arezzo Intour, hanno illuminato a festa il cielo della città la sera del 6 agosto a partire dalle ore 23.. Lo spettacolo ha visto 64 quadri artistici per un totale di 18 minuti di show.

I fuochi d'artificio, come di consueto, sono stati preceduti, in Cattedrale, dall'Offerta del Cero a San Donato che anche quest'anno si è svolta in forma ridotta con la presenza del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, accompagnato da due valletti di Signa Arretii che, alle 21.30, accenderà sull'altare del Duomo di Arezzo il cero decorato dall'artista Rita Rossella Ciani.

Oggi, sabato 7 agosto, festa di San Donato, dopo le lodi alle 7 e la prima messa alle 8 in Cattedrale, alla Fortezza - San Donato a Cremona, Ora Terza presieduta da monsignor Fabrizio Vantini vicario generale. Alle 11 nella Pieve di Santa Maria santa messa presieduta da monsignor Luciano Giovannetti vescovo emerito di Fiesole e alle 19 nella Cattedrale la santa messa stazionale presieduta dall'arcivescovo monsignor Riccardo Fontana. Ammissione agli ordini di Marco Rossi della parrocchia di San Niccolò a Soci.

Dal punto di vista delle variazioni al traffico dalle 6 alle ore 19 sono istituiti i seguenti divieti e obblighi:

- divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli (compresi quelli autorizzati) in entrambi i lati del tratto di Corso Italia tra via Cavour e via Vasari;

- divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli autorizzati, in via Pietri nei 4 stalli di sosta dell'area adibita a parcheggio antistanti alla Salita Piero Magi;

- senso unico di circolazione in via Cavour nel tratto compreso tra Corso Italia e via Cesalpino in detta direzione di marcia. La circolazione dei veicoli provenienti dalle strade adiacenti (Corso Italia/Via Roma, Via Mazzini, via di San Francesco) sarà indicata da apposita segnaletica.

In televisione, 24 ore di programmazione per 90 anni di Giostra. Teletruria celebra l'anniversario del 7 agosto con una giornata interamente dedicata alla Giostra del Saracino: la sua storia, i suoi personaggi, le sue emozioni. All'interno della programmazione ci saranno dirette, la riproposizione di vecchie edizioni della manifestazione, il docufilm di Guido Gianni in proiezione in questi giorni al Museo dei mezzi di comunicazione, le interviste in collaborazione con “Corrergiostra” e, soprattutto, la prima visione assoluta del documentario “La Giostra del 31” realizzato per Teletruria da Cesare Baccheschi.

Le dirette in esterna saranno alle 10.30 per l'omaggio dei fiori a San Donato da parte dei paggetti dei quartieri in Pieve e alle 17 con la Messa celebrata, sempre in Pieve, da Don Alvaro Bardelli. Le giostre proposte durante le 24 ore di programmazione, dopo quella dell'edizione del settembre 1994, saranno quella straordinaria per il Presidente Pertini, l'edizione del 1991 dedicata ai 60 anni della Giostra, prima l'edizione sospesa e poi la ripetizione, e quelle del settembre 2001 e 2011.

