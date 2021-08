L'aretino Lorenzo in tv al reality Il Contadino cerca moglie. Innamorato della natura, produce miele, olio e ortaggi

Ottavia Borghini Baldovinetti 07 agosto 2021 a

Tra i protagonisti de “Il Contadino cerca moglie” c’è anche Lorenzo Bracci, trentacinquenne originario di Loro Ciuffenna in provincia di Arezzo, che coltiva ortaggi e olive oltre ad essere apicoltore.

Il reality show, disponibile dal 30 luglio su Discovery+ e prodotto da Fremantle per Discovery Italia, vede alternarsi le vicende di 5 contadini single che si mettono in gioco con le ragazze di città per trovare l’anima gemella e dunque l’amore. I partecipanti dell’edizione 2021, per la prima volta condotta da Gabriele Corsi, sono già stati presentati tempo fa nella puntata casting dal titolo “I protagonisti” e sono Emanuele, allevatore di bovini e asini da Ragusa,

Marco che si occupa del luppolo e viene da Alessandria, Martino allevatore di bovini e casaro proveniente da Brescia, Michele che alleva caprini e bovini allo stato brado a Foggia e infine Lorenzo.

Il giovane imprenditore agricolo aretino ha una grande passione sia per gli animali che per la natura e ciò gli permette di affrontare con gioia e al meglio il suo lavoro. Ragazzo sorridente ed ironico cerca una donna che lo riesca a capire apprezzando la vita semplice nella natura e racconta in esclusiva il suo mondo: “Dal mio amore per la campagna è nata la società agricola Il Cicaleto, realtà a conduzione familiare che seguo assieme a mio padre dal 2010. Abbiamo iniziato ad occuparci di olivi ed ortaggi per poi entrare anche nel mondo dell’apicoltura. Già da molto piccolo le api mi affascinavano, passavo tanto tempo a guardare video online per capire le loro abitudini e necessità fino a quando ho deciso di buttarmi in questa avventura: ho iniziato con qualche casetta e mano a mano ne ho costruite sempre di più”. L’azienda di Lorenzo funge anche da rifugio per i piccoli insetti gialli e neri che in questo periodo in natura sono sempre meno con conseguenze sull’intera agricoltura.

“La moria delle api è causata da un acaro asiatico che noi riusciamo a controllare tramite trattamenti acaricidi, rigorosamente naturali dal momento che la nostra è un’azienda biologica che ha come obiettivo primo la salvaguardia dell’ambiente”. Il Cicaleto produce diverse varietà di miele essendo il Valdarno una zona che si presta benissimo alla sua realizzazione, tra cui quella molto rara che si ricava dalle piante di erica “Questo tipo di miele viene prodotto solo da noi e nel Grossetano, ha un retrogusto di caramello e molte proprietà benefiche. In più facciamo millefiori, acacia, castagno e melata. Lavoriamo tutto l’anno per arrivare con api forti a maggio e giugno, mesi del raccolto”.

Nella fase iniziale de “Il Contadino cerca moglie” Lorenzo ha già scelto le tre pretendenti da invitare in azienda, conosciute all’incontro con le ragazze che si è tenuto a Roma e i loro nomi sono Gabriella, Michela e Natasha. Nelle prossime puntate su Discovery+ sarà possibile vedere chi avrà la meglio sul cuore dell’aretino.

