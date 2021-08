Arezzo, pesche e pere non ci sono e nei frutteti saltano duecento posti di lavoro stagionali. Illuminati: "Peggio del previsto"

Luca Serafini 07 agosto 2021 a

Le pesche e le pere della Valdichiana quest’anno non ci sono: il novanta per cento del raccolto lo ha cancellato le gelate tardive di primavera. E per la prima volta dopo anni non ci saranno i lavoratori stagionali a raccogliere frutti tra i filari del distretto aretino che ha sede nell’alta Valdichiana, tra Pieve al Toppo, Alberoro e Badia al Pino. Difficile calcolare nel dettaglio la perdita ma quasi duecento sono gli avventizi che non troveranno lavoro alla società consortile Illuminati, leader del settore. “E’ peggio delle previsioni, non mi era mai capitato di assistere ad una situazione del genere”, dice il presidente Francesco Illuminati, che nel 2020 era alle prese con la selezione del personale su un’ondata di domande: quattrocento. “In passato, con gli stagionali, siamo arrivati a occupare in tutto 350 persone mentre quest’anno faremo senza contratti avvalendoci dei 170 addetti che abbiamo, manodopera specializzata che conosce alla perfezione le varie mansioni che ci sono da svolgere nel nostro settore”. Il problema dei frutteti è tristemente noto. Quelle maledette gelate che hanno fatto fuori i fiori delle piante rovinandole. “Siamo riusciti a portare avanti le mele” prosegue Illuminati “ma per le pesche e le pere è andato quasi tutto in fumo, un danno economicamente molto rilevante a fronte del quale, devo dire, ancora dobbiamo ricevere informazioni dalle istituzioni sugli aiuti dei quali potremo disporre”. La realtà di questi giorni è che i frutteti della Valdichiana sono tristemente deserti. “La raccolta doveva essere già iniziata, invece siamo qui alle prese con una situazione drammatica. Avevamo adottato tutte le misure possibili e praticabili per fronteggiare gli abbassamenti di temperatura ma ad un certo punto ci si deve arrendere di fronte alle volontà della natura. Ci sono indubbiamente delle riflessioni da fare su cambiamenti climatici. Intanto oggi paghiamo il conto di quanto avvenuto nei nostri frutteti ad aprile quando il gelo bruciò i fiori”. Il lavoro stagionale è prezioso per molti aretini e stranieri che possono raggranellare soldi per le loro piccole economie con i lavori in campagna. Illuminati non nasconde di aver percepito grande difficoltà tra molti dei consueti lavoratori avventizi che stavolta non avranno modo di operare. Un problema per loro ma un problema anche per gli stessi produttori. Nonostante la tenacia, la passione e la competenza, c’è il rischio che le bizzarrie del meteo che in poche ore possono rovinare un raccolto per intero, c’è chi potrebbe scoraggiarsi e abbandonare l’attività. In tempi normali la società consortile Illuminati raccoglie 20 mila quintali di pesche e 55 mila quintali di pere, quest’anno ci si fermerà a 6 o 7 mila. Cifre irrisorie. Oltre ai quasi duecento addetti non assunti da Illuminati, nel territorio si stima che ce ne siano altri cento. Una ricaduta negativa rilevante. “Questa situazione pesante” conclude Illuminati “serva almeno a far riflettere le istituzioni sulla necessità di sostegni e politiche per l’agricoltura altrimenti relegata al solito ruolo di cenerentola”.



