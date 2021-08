Arezzo, muore a 19 anni dopo l'incidente stradale in auto con gli amici. Addio a Wiktoria. Donati gli organi

08 agosto 2021 a

Wiktoria non ce l’ha fatta. Aveva solo 19 anni. Si è spenta alle Scotte di Siena dove era ricoverata da domenica scorsa.

Un terribile incidente stradale avvenuto nel cuore della notte a Spoiano: la ragazza era in auto con amici. Lei, la più grave del gruppo, era stata subito valutata in codice rosso e trasportata al policlinico senese, ricoverata in prognosi riservata. Ma le lesioni riportate si sono rivelate talmente gravi che la giovane e bellissima ragazza non si è più ripresa.

Wiktoria ha donato gli organi e grazie a questo grande gesto - eseguito quando i medici hanno comunicato ai familiari che non c’era più nulla da fare - alcune persone che si trovano in condizioni di bisogno potranno avere un miglioramento importante alla loro vita.

Wiktoria Jetter era conosciuta tra la Valdichiana, dove viveva a Pieve al Toppo, e Arezzo, dove studiava con profitto al liceo classico. Una ragazza brava, educata. Impossibile da non notare, dice chi la conosceva, per la bellezza e il carattere.

La mamma è parrucchiera a Pieve al Toppo, dove la brutta notizia ha guastato il clima disteso delle ferie estive. Per la famiglia un dolore difficile da sopportare.

Le speranze purtroppo si sono affievolite man mano nel corso della settimana. Il decesso della diciannovenne ha commosso davvero tutti, suscitando incredulità e lacrime. Nel mezzo dell’estate, a un soffio dal Ferragosto, una ragazza nel fiore degli anni che se ne va in questo modo, è dura, durissima da accettare.

Il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Ginetta Menchetti, esprime cordoglio a nome di tutta la comunità.

Erano le 4 di domenica scorsa primo agosto quando l'auto sulla quale Wiktoria viaggiava con altre tre persone è finita fuori strada mentre percorreva via Aretina nei pressi di Spoiano.

Tre ragazzi tra i 19 e i 20 anni vennero trasportati dalle ambulanze in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. La peggio è andata proprio a Wiktoria, che ai soccorritori apparve subito in condizioni piuttosto serie.

Ma si confidava in una ripresa. La ragazza ha lottato, i medici si sono prodigati. Sui social tanti hanno fatto il tifo per Wiktoria (“non mollare”) ma le conseguenze nell'impatto, purtroppo, non le hanno dato scampo e l’altro ieri è stato dichiarato il decesso della giovane.

Camera ardente alla cappella di Badia al Pino, Civitas Sacellum. Oggi a Pieve al Toppo è il giorno dell’ultimo saluto a Wiktoria e dell’abbraccio ai familiari nel momento del distacco, che sembra ingiusto e assurdo, in un’estate che da bella è diventata nera.

L'ADDIO

Il funerale di Wiktoria Jetter, sarà celebrato con rito cattolico questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Pieve al Toppo intitolata a San Giovanni Battista. La salma della studentessa di origini polacche sarà poi tumulata presso il cimitero di Oliveto di Civitella. Tanti i messaggi di dolore e di commozione, i ricordi. Sulla bacheca del Circolo di Pieve al Toppo si legge: “Ci sono post che non vorremmo mai scrivere, questo è uno di quelli. Tutti noi ci uniamo al dolore per la prematura scomparsa di Wiktoria che, per un periodo, ha fatto parte attiva del nostro circolo. Riposa in pace”.

l.u.Se.



