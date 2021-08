Arezzo, l'Oreno compie venti anni: il super vino di Antonio Moretti che piace nel mondo. E nelle vigne di Tenuta Sette Ponti la sfida del lombrico

Luca Serafini 08 agosto 2021 a

L’Oreno compie venti anni. Il super Tuscan di Antonio Moretti Cuseri sarà celebrato il primo ottobre a Milano. Ma il vino di Tenuta Sette Ponti ha già ottenuto 99 punti da James Suckling, autorità mondiale in campo enologico. Un rosso che ha conquistato il mondo, l’Oreno. Versato nei calici regala aromi speciali e racconta ai palati di tutto il globo la Toscana, per la precisione la terra di Arezzo.

Moretti, la sua creatura ne ha fatta di strada.

“Non nascondo che l’obiettivo di partenza, all’epoca, era proprio quello di far nascere un grande vino che riuscisse a stupire. Direi che ci siamo riusciti.”

Successi e premi a ripetizione, stabilmente tra i vini top nelle classifiche nazionali e mondiali. Cosa si prova?

“Grande soddisfazione. Ma non ci si ferma mai. Nel mondo del vino si diventa maniacali nella ricerca del gusto, della perfezione, attraverso la cura del terreno, del grappolo, del blend, la ricerca dei legni per le barrique. Chi non conosce questo ambiente ci prende per matti. Una delle prossime sfide di Tenuta Sette Ponti, ad esempio, è quella del lombrico”.

Lombrico?

“Certo. Fa un lavoro straordinario nel terreno, lo ossigena e lo concima con l’humus che crea e dà giovamento alla vite per la sua crescita. La fase sperimentale è già in corso nella Vigna dell’Impero, quella storica di sangiovese e trebbiano impiantata da Amedeo di Savoia Duca d’Aosta nel 1935 a Castiglion Fibocchi, acquistata da mio padre dalle principesse Margherita e Maria Cristina nel 1955”.

Alta attenzione agli aspetti naturali dunque.

“Alleveremo il lombrico in azienda perché genera questa concimazione naturale che incide sul prodotto finale. Una osmosi tra vite, terreno e lombrico che migliora la qualità. Ma per la cura che mettiamo nel buon lavoro e nel rispetto dell’ambiente noi abbiamo investito molto in varie direzioni, come ad esempio le macchine in vigna che recuperano quelle parti di zolfo e di rame che non vanno in foglia durante i trattamenti e altrimenti si disperderebbe nell’ambiente”.

Oreno a gonfie vele, la crisi non ha inciso?

“Vini di alta gamma come Oreno non ne hanno risentito, ne vendiamo circa 40 mila bottiglie principalmente in Usa, Canada ed Europa. Gli altri vini, quelli minori, hanno invece subito contrazioni nella vendita”.

Tenuta Sette Ponti, bandiera aretina nel mondo: un’eccellenza con etichette celebri come Oreno, Crognolo, Vigna dell’Impero, Vigna di Pallino.

“Abbiamo fatto da apripista in questo settore. Dispone di trecento ettari di terreno di cui 65 a vigneto, si avvale di circa sessanta addetti di cui 35 lavorano in vigna. Siamo una realtà importante che ha dato il via nel territorio a tante iniziative enologiche venute dopo. Una cultura e un’economia che in questi venti anni si è fortemente sviluppata di pari passo con l’evoluzione del movimenti del vino”.

La ricaduta per il territorio?

“A parte quella occupazionale e dell’indotto c’è un riflesso di visibilità. Ma vorrei dire che sempre di più il territorio aretino dovrebbe credere e investire sul binomio vino e cultura. Altri settori economici tradizionali li vedo male. Quindi puntare su ospitalità, prodotti di eccellenza, ristorazione e turismo. Arezzo ha tesori e patrimoni straordinari ancora tutti da valorizzare per attirare visitatori quando il ritorno alla normalità sarà completo”.

Torniamo all’Oreno. La miscela, ovvero il blend, qual è?

“Merlot 50 per cento, Cabernet 40, Petit Verdot 10. Quest’ultimo vitigno fino al 2008 non c’era, è francese e si adatta benissimo da noi e il risultato rispetto al precedente blend con il Sangiovese è migliore”.

In cosa consiste la data celebrativa del primo ottobre?

“Al Mandarin Oriental Hotel ci sarà una degustazione a invito delle 20 annate di Oreno a cura di Gabriele Gorelli, Master of Wine, Luca Gardini, Wine Critic, aperitivo e cena a cura dello chef del Ristorante "Seta" Antonio Guida. La bottiglia della ventesima vendemmia ha un’etichetta dedicata all’evento: si tratta di un vino raccolto nel 2019 e che al termine del percorso in cantina viene aperto e commercializzato da ottobre 2021”.

Moda e vino. Dove si è realizzato di più?

“Due mondi diversi che amo. Confesso che il vino mi gratifica e mi coinvolge maggiormente e mi dà grandi soddisfazioni”.

Ogni anno tutto il gruppo produce 700 mila bottiglie tra Toscana e Sicilia ed esporta al 90 per cento, in sessanta Paesi. Il segreto del successo enologico?

“Non porsi limiti. Ascoltare, imparare. La ricerca. Oggi faccio cose per i miei vini che all’inizio non mi sognavo di fare. E poi occhio teso all’evoluzione sociale: oggi ad esempio assistiamo al fatto che i nostri giovani hanno un bagaglio di conoscenze sul vino impressionante. Bevono scegliendo cosa bere. Leggono. Sono intenditori. E’ una bella cosa”.

