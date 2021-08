Bimbo di due anni smarrito al mercato, signora lo porta dai carabinieri poi il piccolo indica la casa: riaffidato ai genitori

08 agosto 2021 a

Bambino di due anni smarrito al mercato viene segnalato ai Carabinieri e poi, dopo una fase infruttuosa di ricerche dei genitori, riaffidato ai genitori. Dopo che lo stesso piccolo indica ai militari dell'Arma la sua casa. E' successo a San Giovanni Valdarno e la vicenda si è conclusa con un sospiro di sollievo generale e la raccomandazione ai genitori del bambino di prestare maggiore attenzione.

L'episodio è avvenuto sabato 7 agosto. Passeggiando per il mercato settimanale, una signora ha trovato un bambino di poco più di 2 anni, che vagava da solo, e, non sapendo chi fossero i genitori, l’ha accompagnato in caserma..

Il bimbo, riferiscono i carabinieri, non parlava e non c'era alcun elemento per risalirne all’identità. Le pattuglie sono uscite per farsi vedere in paese, soprattutto nella zona dove era stato ritrovato, sperando di individuare i genitori..

Nel frattempo il bimbo, che fortunatamente era in buone condizioni di salute e assolutamente tranquillo, è rimasto in caserma coi Carabinieri, a disegnare. Dopo un po’ , non avendo trovato i genitori, i carabinieri hanno chiesto a lui di portarli a vedere la sua casa.. Sono usciti e seguendo le sue indicazioni sono arrivati nei pressi dell'abitazione dove un vicino di casa ha riconosciuto il bambino.

Il vicino li ha accompagnati dai genitori del bambino, ai quali è stato restituito con perentorie raccomandazioni di tenerlo d’occhio in maniera più attenta.

