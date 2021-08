Cortona, Gianni Morandi e Jovanotti a pranzo all'Osteria del Teatro

09 agosto 2021 a

Morandi a pranzo con Jovanotti all'Osteria del Teatro, nel cuore del centro storico di Cortona. Sabato scorso Lorenzo Cherubini e l’intramontabile Gianni nazionale si sono ritrovati con le proprie famiglie per un convivio a base di pesce, gelato e tanta frutta. Oltre all’Allegria, titolo della canzone scritta da Jova per Gianni Morandi, tra le hit del momento.

Il titolare del ristorante, Emiliano Rossi, racconta.

“E' stato un ritrovo familiare che si è prolungato per qualche ora. Pur non avendone avuto la richiesta dal gruppo, erano otto persone, abbiamo dato loro una saletta riservata perché potessero consumare il pranzo in piena tranquillità”.

Cosa hanno mangiato?

“La tartare di tonno, La corba rossa del Gargano arrosto, un pesce molto particolare, verdure miste, gelato e tanta frutta, il tutto bagnato da un ottimo Sangiovese toscano”.

Sono stati gentili e prodighi con i camerieri?

“Senza ombra di dubbio, sono stati educatissimi, rispettosi e magnanimi nelle mance”.

Curiosità dal tavolo vip?

"Morandi ha detto che tornerà a settembre, già conosceva Cortona perché era stato qua con la squadra di calcio dei cantanti intorno alla fine degli anni Ottanta e che comunque vuole rivedere il nostro territorio”.

Jovanotti da voi è di casa.

“Lorenzo è un nostro cliente, lui viene spesso a mangiare qui, e come lui abbiamo altri nomi noti che si sono alternati ai nostri tavoli, a partire da Robert Redford”.



La presenza di Morandi in città è la prova, qualora ce ne fosse bisogno, che Cortona è ancora un polo attrattivo per i personaggi importanti. Segnali di ripresa della città etrusca, sui sui standard. Nelle scorse settimane anche Sting con la moglie è stato in città ospite di amici. Così dicasi di Anthony Hopkins. Volti noti e amici della città del Signorelli che tornano periodicamente. Poi ci sono personaggi illustri che hanno avuto o hanno una casa, come Frances Mayes, Joe Tilson, fautore della pop art, ma possiamo ricordare Francois Mitterrand, Annie Coin Solal, Malcolm McDowell, il protagonista di Arancia Meccanica, che possedeva un casale a Farneta che era diventato un po’ il punto di attracco di tanti divi holliwoodiani, da Madonna a George Clooney. Poi ancora la scrittrice Germaine Greer che addirittura aveva intrapreso, in quel di Valecchie, una coltivazione di Giaggioli, dalle cui radici si estrae un’essenza utile per realizzare profumi. Anche il giornalista Bob Woodward, una delle firme del Watergate, ha avuto un'abitazione nella montagna cortonese e ancora Bassolino nella campagna. Fascino e attrazione di Cortona hanno sempre funzionato da calamita e continuano a farlo anche ai tempi del Covid.

