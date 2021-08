Arezzo, il miele scarseggia e i produttori costretti a nutrire le api per non farle morire di fame

Sara Polvani 10 agosto 2021 a

Il settore dell’apicoltura è in grande difficoltà, a causa infatti delle condizioni climatiche anomale, questa campagna di produzione sta mettendo i produttori a dura prova. “La situazione del 2021 è catastrofica in tutta Italia”, spiega Massimiliano Dindalini dell’Apicoltura Dindalini di Civitella, “da calamità naturale. Le gelate primaverili, soprattutto la settimana dell’8 aprile, hanno bruciato tutte le fioriture ed i germogli delle piante. Di conseguenza le api non hanno trovato più nulla nel periodo che normalmente dà il massimo raccolto. Tutti gli apicoltori hanno nutrito le api, con sciroppi di acqua e zucchero che vengono preparati, per non farle morire di fame. Tutte le produzioni di miele primaverili sono state azzerate. In più le piante non hanno fatto fiori per un altro mese e le api si sono trovate senza raccogliere nulla. Quando le fioriture sono ripartite a metà giugno qualcosa si è potuto produrre. Solo a luglio abbiamo raccolto un po’ di miele tra castagno, millefiori, girasole e melata. Ma in media le produzioni si attestano sul 10% di un anno normale. Solo che l’ultimo anno normale è stato il 2018. Una stagione così era dal 2006 che non si vedeva”. L’insieme di condizioni climatiche sfavorevoli, particolarmente negative per l’attività di bottinamento delle api e per la produzione di nettare da parte delle piante, ha compromesso le produzioni costringendo tra l’altro gli apicoltori a dover nutrire gli alveari per cercare di mantenerli in vita. “Il problema”, sottolinea il direttore di Cia Arezzo, Giorgio del Pace, “è stato l’andamento anomalo della stagione con la siccità e le temperature primaverili. In particolare per Arezzo c’è da sottolineare che la produzione di miele in Valdichiana è stata fortemente danneggiata. Normalmente eravamo abituati a vedere in primavera le fioriture intense di Robinia pseudoacacia, dal cui nettare deriva la produzione di miele più significativa per molte aziende toscane, quest’anno non l’abbiamo vista e c’è da considerare che insieme al millefiori è uno dei mieli più ricercati. A tutto questo si aggiunge il problema che alcuni tipi di vespe importate dall’Asia, velutina e orientalis, stanno facendo grandi danni, devastando gli sciami. Il miele è il simbolo delle nostre campagne, le api sono una garanzia di mantenimento della differenza biologica all’interno del sistema. Alcuni produttori di miele di acacia hanno visto la produzione azzerata. Da qui – conclude Del Pace – deriva il nostro impegno già dalla metà di luglio affinché si attivino alcune forme di sostegno agli apicoltori che non hanno produzioni consistenti da anni”. La Cia Toscana, anche nella consapevolezza dell’importanza delle api, sia in campo agricolo, sia nel mantenimento dell’ambiente, ritiene necessario aiutare gli apicoltori, i veri custodi di questi importanti insetti, ha pertanto chiesto alla Regione di individuare urgentemente misure straordinarie di intervento sia a livello regionale che nazionale a sostegno delle aziende apistiche toscane per la copertura dei maggiori costi e dei mancati ricavi.

