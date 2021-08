Arezzo, auto si ribalta in autostrada mentre sorpassa, ferite 4 persone

13 agosto 2021 a

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti in autostrada al chilometro 369 direzione nord per un incidente stradale. Un'auto, in fase di sorpasso, ha perso il controllo urtando il new jersey e ribaltandosi su un fianco. Feriti i quattro occupanti dell'auto. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere un occupante dell'auto in collaborazione con il 118. Sul posto elicottero Pegaso, polizia stradale e personale autostradale.

