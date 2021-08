13 agosto 2021 a

a

a

Incidente stradale questa notte, poco prima delle 3, in via Funghini ad Arezzo. Scontro tra automobile e moto. Una ragazza di 18 anni ha riportato vari traumi ed è stata trasferita, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso sanitario, è intervenuta anche la Polizia Stradale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.