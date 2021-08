Arezzo stasera in processione per la Madonna. Don Alvaro: "Aretini più coraggio. Il Saracino? Anche senza popolo, ma deve essere fatto"

Francesca Muzzi 15 agosto 2021 a

a

a

Stasera, domenica 15 agosto, dalle ore 21.30 si rinnova la processione voluta da don Alvaro Bardelli in onore della Madonna Assunta. Un rito che non è mai venuto meno nonostante il Covid e che attraversa le strade del centro storico della città. “Una supplica alla Madonna - dice don Alvaro - per affidarle Arezzo. Anche quest’anno partiremo dalla chiesa della Pieve, la più antica dimora dedicata a Lei ed entreremo dalle Logge Vasari in piazza Grande. Arrivati al centro, la Madonna salirà sul loggiato della Fraternita dei Laici e poi la processione proseguirà sul quadrato della piazza per non dare fastidio ai vari ristoranti”.

Un rito antichissimo che in questi ultimi due anni ha acquistato un significato diverso. “Affidiamoci alla Madonna - dice ancora don Alvaro - affinché ci liberi una volta per tutte da questo virus per riprendere la nostra vita”. Poi il parroco della Pieve sprona gli aretini “ad avere più voglia di ripartire. Mi pare che ce ne sia meno rispetto all’anno scorso. Vanno ritrovati invece coraggio ed entusiasmo”. Senza bisogno di andare a cercare chissà che cosa, anche la semplice normalità. Come sarà il Saracino, manifestazione alla quale anche don Alvaro è particolarmente legato. “Auguriamoci tutti che si possa svolgere - dice - e questa è di sicuro la cosa più importante. E’ vero che la Giostra è una festa di popolo e che il popolo non ci sarà, ma penso che sia importante che venga fatta, perché è un importante segnale di normalità. Bisogna ricominciare a vivere, con tutte le precauzioni, ma bisogna tornare a vivere”. A proposito di precazioni, anche don Alvaro, ha già fatto il vaccino “sono a posto - sottolinea - fino a prossimo febbraio”, ma qualche polemica ha destato il fatto che il green pass, il certicato verde che si utilizza in tutti i luoghi chiusi, non venga mostrato nei luoghi di culto, che, alla fine, sono rimasti sempre aperti. “E’ giusto che sia così - risponde don Alvaro - perché in tutte le chiese abbiamo sempre utilizzato le precauzioni”. E spiega: “Al ristorante una volta entrati, per mangiare, occorre togliersi la mascherina, in chiesa no, viene sempre indossata. In Pieve, per esempio, abbiamo il misuratore della febbre, i gel igienizzanti e si mantengono le distanze, come in tutte le chiese, e quindi non vedo perché dobbiamo mostrare il green pass”. Precauzioni che ci saranno anche stasera durante la processione che scatterà alle 21.30 dalla Pieve. “Aspetto tutti gli aretini - invita don Alvaro - una preghiera alla Madonna, fa sempre bene”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.