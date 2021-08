Arezzo, verso sold out gli alberghi e gli agriturismi per Ferragosto

Sara Polvani 15 agosto 2021 a

Ferragosto verso il tutto esaurito nelle strutture ricettive cittadine e ‘sold out’ negli agriturismi dell’Aretino. I turisti premiano le città d’arte e le strutture agrituristiche. “Per le presenze turistiche in questa settimana di Ferragosto sta andando molto bene”, spiega il presidente dell’associazione Albergatori Aretini, Roberto Comanducci, e direttore dello storico Hotel Continentale di piazza Guido Monaco ad Arezzo. “Al momento ci si attesta al 90% di occupazione, sperando di arrivare questo sabato sera (ieri, ndr) al 100%. Il centro e la città più o meno si muove su queste cifre. Purtroppo due settimane non fanno una rondine a primavera perché dopo agosto si vede un po’ di calo: il settembre ancora siamo bassi di prenotazioni. Per ora prendiamoci questo agosto che rispetto allo scorso anno vede un incremento. Per la maggior parte si tratta di turisti italiani e qualche straniero”. Nessun tipo di problema per il green pass. “Tutti gli alberghi”, sottolinea Comanducci, “si stanno attenendo rigidamente alle normative imposte sperando sia una soluzione temporanea perché richiede un dispendio di personale non indifferente. Le strutture che non sono aperte al pubblico esterno non sono tenute a chiedere il green pass. Se la struttura ricettiva è aperta anche al pubblico esterno lo chiede. Per accedere in Hotel non è richiesto il certificato verde”. Le prenotazioni sono per lo più last minute. È tornato inoltre il cliente di passaggio: si ritrova il cliente che si ferma davanti all’albergo e chiede se c’è una camera disponibile. È difficile avere una finestra di prenotazione lunga, con il Covid tutti decidono di partire all’ultimo momento. “È un ottimo agosto, siamo molto soddisfatti – conclude Comanducci – C’è tanto movimento, anche per le città d’arte e di cultura che finora erano un po’ escluse dai flussi turistici. Quest’anno come nel 2020 la tendenza si è invertita”. “Questa settimana siamo tutti al completo”, conferma il presidente dell’associazione agrituristica Terranostra Arezzo, Marco Masala, e titolare dell’agriturismo Podere Violino di Sansepolcro, “ho sentito anche i colleghi ed è tutto esaurito fino al 19 agosto. Nonostante sia appena uscito il problema del green pass non ha influito. Per chi fa le colazioni all’interno lo chiediamo. Ma tutti i clienti sono già informati”. “Per il mese di agosto”, prosegue Masala, “per le vacanze classiche italiane, per la prima volta, chi ha provato la vacanza l’anno scorso quest’anno l’ha ripetuta: si è avuto un ottimo riscontro da parte degli italiani che sono venuti nelle nostre strutture agrituristiche, cosa che nel 2019 non c’era. Non era una cosa scontata, né tipica della nostra clientela quella della presenza italiana. C’è la scoperta dell’enogastronomia e dei sapori, c’è la certezza di ciò che viene somministrato e conoscono i valori che ci sono dietro. C’è stato un apprezzamento importante del turista italiano. Grande soddisfazione – conclude Masala – perché significa che viene riconosciuta la nostra offerta, grazie anche al tipo di accoglienza”

