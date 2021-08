Incidente in bici, cinquantenne soccorso e trasferito a Careggi

15 agosto 2021 a

a

a

Incidente in bicicletta oggi, domenica 15 agosto, per un cinquantaduenne nella zona di Fangacci, nel territorio di Badia Prataglia. I soccorsi sono scattati poco prima delle 14. L'uomo ha riportato dei traumi cadendo dalla sua bici. Sul posto sono stati fatti convergere i soccorsi. Oltre a un'ambulanza e all'automedica del 112 è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero Pegaso 3 che ha poi provveduto a trasferire il ciclista ferito, in codice giallo, all'ospedale fiorentino di Careggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.