Arezzo, condominio invaso dai piccioni. Le proteste: "Ma c'è chi gli dà da mangiare"

“Guardate qua, nel video, il granturco che cade e i piccioni che si avventano e quando aspettano da mangiare se ne stanno sui fili della luce che sono davanti al condominio”. Siamo in via Emilio Vezzosi, zona Saione e i residenti non ne possono più. Accanto alle poste c’è un condominio dove da anni vive una coppia di coniugi che, secondo il racconto dei residenti, “dà da mangiare ai piccioni. Non si tratta di briciole di pane, ma di vere e proprie buste di granturco - racconta uno dei condomini - che vengono lanciate dalla terrazza e finiscono sulla strada dove si avventano i volatili”. Un problema che non è di ora, ma “lo stiamo segnalando almeno da quattro anni. Non sappiamo più che cosa fare - dicono i condomini - Ci siamo rivolti a chiunque. Dai vigili, all’amministrazione comunale fino ai servizi sociali, ma nessuno ha risolto questo problema”. Nei video che questo lettore e condomino ci ha mandato si vede il mangime cadere sulla strada e i piccioni che accorrono. “Alcuni però entrano anche in casa. Per questo siamo costretti sia d’estate che d’inverno a restare chiusi nelle nostre abitazioni, ma così non possiamo più vivere”. Il tutto è cominciato diversi anni fa, quando i coniugi, come riferiscono i condomini “hanno preso l’abitudine di dare da mangiare a questi piccioni. Dalle briciole al granturco, al riso. Lo lanciano dalla finestra o dalla terrazza e richiamano oltre trenta piccioni a mangiare”. “Più volte abbiamo suonato alla loro porta per chiedere di smettere questa abitudine che a lungo andare diventa francamente oltre che fastidiosa al massimo, anche poco igienica. Alcune volte - continua il condomino - abbiamo sentito addirittura pulire gli escrementi di piccione, segno che entrano nelle abitazioni e o che li fanno entrare. Ma così non possiamo più vivere rischiando anche di prendere qualche malattia”. Il condominio si è rivolto perfino all’Enel chiedendo che faccia qualcosa con i cavi della luce. “Le stiamo tentando tutte, perché questi piccioni se ne vadano. Quando aspettano il cibo se ne stanno tutti sopra i fili della luce. Fanno effetto per non dire peggio. Abbiamo chiesto perfino ad Enel di fare qualcosa, invece l’assessore Sacchetti ci aveva detto che avrebbe messo dei dissuasori, nemmeno l’ombra e ogni volta che questa persona dà loro da mangiare, i piccioni si ‘fiondano’ giù dai cavi elettrici. Una scena che si ripete quotidianamente. Ma adesso non ne possiamo più. Chiedo, chiediamo che qualcuno intervenga”. Per adesso la soluzione non è stata trovata e i condomini del palazzo di via Vezzosi sono costretti a rintanarsi in casa per evitare che qualche piccione possa entrare “e poi anche perché non entri il cattivo odore, che specie con questo caldo, è raddoppiato. Aiutateci a tornare ad una vita normale”.

